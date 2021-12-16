  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya 'Suratın korona virüse benziyor' dedi, davalık oldu
Dünya

'Suratın korona virüse benziyor' dedi, davalık oldu

Maske uyarısına sinirlenen şahıs, kendisini uyaran kadına, "Yüzün korona virüse benziyor" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-12-16 10:33:00 -
'Suratın korona virüse benziyor' dedi, davalık oldu

Japonya’da uçakta maske takmayan bir yolcu, kendisini uyaran yolcuya "Suratın korona virüse benziyor’’ deyince hakkında dava açıldı. Hakaretle suçlanan şahsın tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

Japonya’da geçtiğimiz şubat ayında Fukuoka Havalimanı’ndan Okinawa’ya giden uçakta maske nedeniyle tartışma çıktı. İddiaya göre 67 yaşındaki bir şirket yöneticisi, maskesini düzgün takmaması üzerine uçakta bulunan bir yolcu tarafından uyarıldı. Maske uyarısına sinirlenen şahıs, kendisini uyaran kadına, "Yüzün korona virüse benziyor" dedi. Olayı polise bildiren yolcunun şikayetinin ardından Fukuoka Savcılığı harekete geçerek iddianame hazırladı. Fukuoka'da ceza mahkemesinde 24 Kasım’da yapılan duruşmada hakaretle suçlanan sanığın tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay