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Yerel Şüpheli paket paniğe neden oldu! Ekipler alarma geçti
Yerel

Şüpheli paket paniğe neden oldu! Ekipler alarma geçti

Yeniakit Publisher
2024-04-28 21:45:00 - 2024-04-28 21:47:21
Şüpheli paket paniğe neden oldu! Ekipler alarma geçti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde parkta görülen şüpheli çanta paniğe neden oldu. Fünye ile uzaktan patlatılan çantadan kıyafetler çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Park Bulvarı üzerinde halkın yoğun olarak kullandığı parkın içerisinde sahipsiz bir çanta gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

Çantadan kıyafetler çıktı

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, meraklı vatandaşları uzaklaştırdı. Özel kıyafetli bomba imha ekipleri tarafından uzaktan fünye ile patlatılan çantadan spor kıyafetleri çıktı.

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