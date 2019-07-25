Şüpheli Erhan Çelik'in ifadesi ortaya çıktı! "Beni kimse uyarmadı"

TRT 1 Ana Haber eski spikeri Erhan Çelik, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesine ilişkin görüntüleri bültende 'habercilik refleksiyle yayımladığını' söyledi.

Ankara Adliyesi’nde soruşturma savcısı Adem Akıncı’ya şüpheli olarak yaklaşık 4 saat ifade veren Çelik, FETÖ suçlamalarını kabul etmedi.

"Kimse uyarmadı"

Cumhuriyet'in haberine göre Çelik, ifadesinde özetle şunları söyledi:

"Karlov suikastını sonradan öğrendim. Bu görüntüler yayına hazır hale geldiği ve yayımlanması halinde herhangi bir sakınca olduğuna dair uyarı bulunmadığı için, ben de herhangi bir sorun olamayacağı gerekçesiyle yayımladım.

Beni bu görüntülerin yayımlanmaması konusunda Ankara’dan kimse uyarmadı. Ben de habercilik refleksiyle görüntülerin yayımlanmasını söyledim."

"FETÖ'cü olduğum kişileri işten çıkardım"

Çelik, Zaman Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni firari Ekrem Dumanlı ile olan HTS kayıtlarının sorulması üzerine ise “Görüşme FETÖ mensubu olduğu değerlendirilen bazı personelin işten çıkarılmamasına ilişkin oldu. Dumanlı, bu kişileri işten çıkarma demek için aradı. Ancak ben kendisini dinlemedim ve FETÖ’cü olduğunu düşündüğüm kişileri işten çıkardım” diye konuştu.

"İşten çıkarıldım"

Çelik, ifadesinde 2008-2010 yılları arasında çalıştığı kurumdan FETÖ nedeniyle çıkarıldığını söyledi. Soruşturma kapsamında geçen hafta yapılan operasyonda 6 TRT çalışanı gözaltına alınmıştı.