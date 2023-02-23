Şüpheli durumdaki herkese yurt dışı yasağı

Kahramanmaraş merkezli büyük felaketin acı bilançosu her geçen gün ağırlaşıyor.

43 bini aşkın vatandaşımız enkaz altında can verirken, 11 afet bölgesinde çalışma sürüyor.

Büyük depreme dayanıksız şekilde inşa edilen binalar, vatandaşlara mezar oldu.

Bir yandan hayat kurtarılmaya bir yandan yaraların sarılmasına çaba harcanırken bir yandan da adli süreç işletiliyor.

Deprem felaketinde yıkılarak yaşayanlara mezar olan binaların müteahhitleri tek tek enseleniyor.

Bu kapsamda deprem bölgesinde yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapılan binalarla ilgili sorumlulukları bulunan kişiler hakkında soruşturma başlatıldı.

564 şüphelinin 160'ı tutuklandı

Hatay'da bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde TRT Haber canlı yayınında Cumhuriyet başsavcılıklarca resen başlatılan soruşturmalara ilişkin son bilgileri paylaştı.

564 şüpheli tespit edildiğini aktaran Bakan Soylu, bunların 160'ının tutuklandığını 18'inin ise gözaltında olduğunu söyledi.

'Şüphelilere yurt dışı çıkış yasağı getirdik'

Arama kararı ve şüpheli olanların yurt dışına çıkışlarının yasaklandığını da belirten Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı:

Duyduğumuz bildiğimiz arama kararı olan, şüpheli olan herkese yurt dışı çıkış yasağı getirdik. Bu işin sonuna kadar gideceğiz.