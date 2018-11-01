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Şüpheli araçtan esrar yakalandı

Salihli ilçesinde jandarma ve polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araçtan 107 gram esrar tespit edildi.

01 Kasım 2018 Perşembe 13:36
Şüpheli araçtan esrar yakalandı

İhbarı değerlendiren Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler harekete geçerek, M.K.’nin (51) kullandığı aracı takibe aldı. Araç, İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Gümüşçayı Masal Ormanı civarında durdurdu. Durdurulan araç sürücüsü M.K.’nin üst aramasında 107 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili olarak araç sürücüsü M.K. gözaltına alındı. 

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 13:36
  1. manisa
  2. uyuşturucu

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