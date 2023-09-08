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Yerel Şüpheli araçtan bakın neler çıktı
Yerel

Şüpheli araçtan bakın neler çıktı

Yeniakit Publisher
2023-09-08 15:59:00 -
Şüpheli araçtan bakın neler çıktı

Kars’ta polisin şüphelendiği 1 araçtan silah ve mühimmat çıktı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince durumundan şüphelenilen 1 araç durduruldu.

A.K.’in kullandığı araçta yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca. 1 şarjör ve 7 tabanca fişeği ele geçirildi.

Ele geçirilen silah ve mühimmatları muhafaza altına alan polis, gözaltına alınan A.K. hakkında 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem yaptı.

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