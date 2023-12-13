Şüphe üzerine durdurulmuştu: Baston görünümlü kesici alet ele geçirildi!
Şanlıurfa'da şüphe üzerine durdurulan yabancı uyruklu şahıstan baston görünümlü kesici alet ele geçirildi.
Şanlıurfa'da şüphe üzerine durdurulan yabancı uyruklu şahıstan baston görünümlü kesici alet ele geçirildi.
Haliliye'de yaya devriye bekçiler tarafından şüphe üzerine yabancı uyruklu M.A. durduruldu.
Şüpheli şahısta 80 cm uzunluğunda metal gövde ve ahşap uçlu baston incelenmesi üzerine gizli kesici alet ele geçirildi.
İstismar suçundan aranan şahıs, gerekli işlemler için polis merkezi amirliğine götürüldü. (İLKHA)