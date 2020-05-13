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Yerel

Şüphe üzerine arama yapan ekipler kilolarcasını toprakta gömülü halde buldu

Van’da uyuşturucuyla mücadele kapsamında faaliyetlerini yürüten ekipler, devriye sırasında arazide şüphe üzerine yaptıkları aramada 38 kilo 670 gram eroin buldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 12:14:00 -
Şüphe üzerine arama yapan ekipler kilolarcasını toprakta gömülü halde buldu

Van'ın Çaldıran ilçesinde toprağa gömülü 38 kilo 670 gram eroin bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere karşı çalışmalar devam ediyor.

Şüphe üzerine arazide arama yapıldı

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince ilçeye bağlı Osmanlı Mahallesi'nde devriye sırasında arazide şüphe üzerine arama yapıldı.

Aramada, toprağa gömülü 75 pakette 38 kilo 670 gram eroin bulundu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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