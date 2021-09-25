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Ekonomi Süpermarketteki 'fiyat oyunu' deşifre oldu! Vatandaşlara önemli uyarı
Ekonomi

Süpermarketteki 'fiyat oyunu' deşifre oldu! Vatandaşlara önemli uyarı

Süpermarketteki fahiş fiyatlara yönelik hükümet, denetimleri genişletirken Bilecik'te bir markette reyon ve kasada fiyat farkı olduğu tespit edildi. Zabıta ekipleri vatandaşları reyon fiyatı ile kasa fişlerini takip konusunda uyardı.

Yeniakit Publisher
2021-09-25 20:47:00 -
Süpermarketteki 'fiyat oyunu' deşifre oldu! Vatandaşlara önemli uyarı

Bilecik’te zabıta ekipleri, bir süpermarkete yaptığı denetimde 4 üründe reyon ile kasa fiyatı farklı olduğunu tespit edince, cezai işlem uyguladı.

Reyon ve kasada fiyat farkı tespit edildi

Bilecik Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri Hürriyet Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir markete denetime gitti. Buradaki ürünleri inceleyen ekipler 4 üründe reyon ile kasa fiyatı arasında farklılık tespit etti.

Fiyatlarda 50 kuruş ile 2 lira 25 kuruş arasında fark bulunan 4 ürüne etiket başı 427 TL cezai işlem uygulandı.

Vatandaşlara uyarı

Zabıta ekipleri vatandaşları reyon fiyatı ile kasa fişlerini takip konusunda uyarılarda bulunurken, bu tür farklılık gösteren iş yerlerine birinci ceza sonrası işyeri kapatmaya kadar giden cezalar uygulandığı belirtildi.

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Yorumlar

meleknur

REYON KASA FİYATI DEĞİL, 30 YUMURATA 27 ,30 LİRA? 1 KG TERE YAĞI 45, 55 LİRA BUNLARIN FİYAT İNDİRİMİNİ SİZ GERÇEKLEŞTİRİN! MİLLET REYON, KASA FİYATINA DİKKAT EDER!!!
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vahdet M. Güneş

Selamlar-ismi -saygıyla gördüğümüz-Şok-Bim-A-101-Fiyatları değişmeli aşağıya çekilmeli..migros da dahil -başkaları daha var bir ilde şubeleri mevcut ...
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