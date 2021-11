Süperbike Dünya Şampiyonu olan Razgatlıoğlu’ndan duygulandıran paylaşım

Yeni Akit Ankara

Kenan Sofuoğlu’nun ardından motosiklet sporunda Superbike Dünya Şampiyonu olarak ülkemize çok büyük bir mutluluk yaşatan Toprak Razgatlıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bugünlere gelmesinde kendisine destek olanlara teşekkür etti. Razgatlıoğlu, “Öncelikle bu uzun ve zorlu senede yanımda olan herkese teşekkür ederim. Önce Ailem Ağabeyim (Babam) Herşeyim #tumayrazgatlıoğlu ve sonra beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan Kenan Sofuoğlu. Her zaman beraber antrenman yaptık, beraber çalıştık. Her yarışta beni yalnız bırakmadı ve hayalimiz olan dünya şampiyonluğunu kazandık. Kolay bir sezon olmadı. Herkes elinden geleni yaptı. Elhamdulillah ‘Dünya Şampiyonu’ olduk. Benim için çok özel bir şampiyonluk oldu çünkü bunu ben ‘BABAM’ için kazandım zor süreçlerden geçtik ve o her zaman varını yoğunu satıp benim ile ilgilendi ve dünya şampiyonu olacağımı söylerdi. O gün bu gün ama o bu anlara canlı şahit olamadı. Mekanı Cennet olsun İNŞALLAH”