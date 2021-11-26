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Sağlık Süper varyant nedir? Yeni varyant mı çık?
Sağlık

Süper varyant nedir? Yeni varyant mı çık?

Süper varyant Türkiye'de var mı? Koronavirüs salgınında ikinci yıla kısa bir süre kaldı. Tüm dünya salgınla mücadele ederken ortaya yeni varyantlar da çıkıyor. Son olarak B.1.1.529 olarak isimlendirilen süper varyantla ilgili Dünya Sağlık Örgütü önemli bir toplantı yaptı. Peki, süper varyant ne? Yeni varyant hangi ülkelerde görüldü?

Yeniakit Publisher
2021-11-26 16:59:00 -
Süper varyant nedir? Yeni varyant mı çık?

Koronavirüs pandemisinde ikinci yıla az bir zaman kaldı. Salgın sürerken zaman zaman yeni mutasyon haberleri çıkıyor. Son olarak ortaya süper varyant olarak belirtilen B.1.1.529 mutasyonu çıktı. Peki, mutasyon aşılara karşı dirençli mi?

Süper varyant nedir? Yeni varyant mı çık?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yönetimi, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde görülen ve yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) B.1.1.529 olarak isimlendirilen yeni varyantının tehlike durumunu incelemek üzere toplantı gerçekleştirdi.

BM'nin Cenevre ofisindeki basın toplantısında konuşan DSÖ Sözcüsü Christian Lindmeier, örgütün yeni Kovid-19 varyantına ilişkin gelişmeleri "yakından takip ettiğini" vurguladı.

Lindmeier, yeni varyantın çok sayıda mutasyona uğradığı ve mutasyonların takibi için daha fazla araştırma yapılması gerektiğini belirterek, "Yeni varyantın etkileri ve endişe konusu olup olmadığını tespit etmek birkaç hafta alacak." dedi.

Yeni varyantın tespit edilmesini dünyada salgını takip sisteminin iyi işlemesine bağlayan Lindmeier, "Bu tür varyantların ortaya çıkmasını önlemek için daha fazla kişinin aşılanması ve sağlık güvenliğimizi korumak için her türlü tedbirin alınması gerekmektedir." şeklinde konuştu.

Lindmeier, maske takma, kalabalık alanlardan kaçınma, hijyen ve havalandırma gibi tedbirlerin dün olduğu gibi bugün de virüse karşı etkili olacağını hatırlattı.

Bilim insanları dün Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19'un yeni varyantının görüldüğünü duyurmuştu.

Aşılar süper varyanta karşı etkili mi?

Kovid-19'un çok sayıda mutasyona uğramış, "B.1.1.529" olarak isimlendirilen yeni bir varyantına aynı zamanda Güney Afrika'nın komşu ülkesi Botsvana'da rastlandı.

Güney Afrika'dan Hong Kong'a seyahat eden 1 kişide görülen ve "süper varyant" olarak nitelendirilen türün 32 mutasyona sahip olduğu ifade ediliyor.

Mevcut aşıların bu varyanta karşı etkili olup olmadığı henüz bilinmiyor.

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