Süper Lig’in yeni yayın ihalesinde kritik görüşme

Türkiye Süper Lig Profesyonel Futbol Kulüpleri Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı’yı Turkcell Genel Müdürlüğü’nde ziyaret etti. Nezaket ziyareti kapsamında gerçekleştirilen görüşmede, Türk futbolunun önemli gündem maddelerinden biri olan Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig’in yeni yayın ihalesi ele alındı.

Yayın ihalesi masada

Turkcell Genel Müdürlüğü’nde gerçekleşen görüşmede, Süper Lig ve 1. Lig müsabakalarının yeni yayın dönemine ilişkin ihale süreci değerlendirildi. Görüşmede yayın hakları kapsamında devam eden çalışmalar ve süreçte gelinen aşama ele alındı.

Görüşmeler devam ediyor

Türk futbolunun yayın gelirleri açısından önem taşıyan yeni ihale sürecine ilişkin temaslar sürerken, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan’ın gerçekleştirdiği ziyaret de bu kapsamda değerlendirildi.

Süper Lig ve 1. Lig müsabakalarının yeni yayın döneminde hangi kuruluş tarafından yayınlanacağına ilişkin görüşmelerin önümüzdeki süreçte de devam etmesi bekleniyor.