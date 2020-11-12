Süper Lig'in tek namağlup takımı lider Alanyaspor, en skorer sezonunda

ANTALYA (AA) - OKTAY ÖZDEN - Süper Lig'de 8. hafta itibarıyla bir maçı eksik olmasına karşın liderlik koltuğunda oturan Aytemiz Alanyaspor, bu kulvarda tarihinin en iyi başlangıcını yapmış durumda.

Akdeniz temsilcisi, 5. sezonunu geçirdiği ligin bu sezon şu ana kadar namağlup tek takımı, en fazla gol atan 2 takımından biri ve en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

8 haftası geride kalan organizasyonda teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde 7 müsabakaya çıkan Alanyaspor, 5 galibiyet ve 2 beraberlik elde edip, 17 puan toplarken, aynı puandaki Fenerbahçe'nin averajla önünde zirvede yer aldı.

Çıktığı müsabakalarda rakip fileleri 16 kez havalandıran Aytemiz Alanyaspor, 8 karşılaşma oynayan Fatih Karagümrük ile birlikte ligin en skorer iki takımından biri olurken, maç başına 2,28'lik gol ortalamayla bu alanda da zirveye oturdu.

Akdeniz ekibi, son 5 sezondur yer aldığı Süper Lig'de kulüp tarihinin en gollü başlangıcına imza attı.





- Savunmada da zirvede





Skorer futboluyla ön plana çıkan Alanyaspor, savunmasıyla da ligin zirvesinde.

Turuncu-yeşilliler, geride kalan 7 maçında rakiplerine sadece 3 kez skor şansı tanıyarak ligin en az gol yiyen takımı olmayı başardı.

Alanyaspor'un Süper Lig'de ilk 7 maçlar itibarıyla 5 sezonluk performansı şöyle:

Sezon G B M A Y Puan Sıra 2016-2017 2 2 3 9 14 8 11. 2017-2018 3 1 3 15 15 10 8. 2018-2019 4 0 3 6 11 12 7. 2019-2020 4 2 1 13 8 14 1. 2020-2021 5 2 0 16 3 17 1.





- Yeni transferlerin katkısı yüksek





Akdeniz ekibinde 2020-2021 sezonu başında takıma katılan oyuncular, önemli katkı sundu.

Takıma kısa sürede uyum sağlayan yeni transferlerden Davidson da Luz Pereira 6, Adam Bareiro 3, Khouma Babacar 2, François Moubandje 1 gol kaydetti.

Alanyaspor'un diğer gollerine Steven Caulker (2), Anastasios Bakasetas (1) ve Mustafa Pektemek (1) imza attı.





- Ertelenen Göztepe maçından önce 3 zorlu mücadele





Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 9. haftasında Antalya'nın bir başka takımı Fraport TAV Antalyaspor'a 22 Kasım Pazar günü konuk olacak.

Turuncu-yeşilliler, Akdeniz derbisinin ardından ligin 10. haftasında 29 Kasım Pazar günü İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacak.

Ligin 11. haftasında 5 Aralık Cumartesi günü Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak olan Akdeniz ekibi, İzmir'de yaşanan deprem felaketi nedeniyle ertelenen 7. hafta müsabakasında ise Göztepe ile 9 Aralık Çarşamba günü karşı karşıya gelecek.



