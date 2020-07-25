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Spor

Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-0 yenen Beşiktaş, sezonu üçüncü tamamladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-25 23:00:31 -
Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-0 yenen Beşiktaş, sezonu üçüncü tamamladı.
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