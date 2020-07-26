Süper Lig'in gol kralı belli oldu

Trabzonspor'un Norveçli futbolcusu Alexander Sörloth, 2019-2020 sezonunu 24 golle gol kralı olarak tamamladı.

Aytemiz Alanyasporlu Papiss Cisse 22 golle ikinci sırada yer aldı. Fraport TAV Antalyaspor'dan Adis Jahovic ise 17 golle 3'üncü oldu.

Süper Lig'de 34. hafta maçları oynanacak Kasımpaşa - Medipol Başakşehir karşılaşması dışında tamamlanırken, gol ve asist krallığı da belirginleşti.

Asist krallığında ise Medipol Başakşehirli Edin Visca 12 asistle zirvede yer aldı. Beşiktaşlı Caner Erkin ve Galatasaraylı Ömer Bayram ise 10'ar asistle zirveyi takip etti.

Alexander Sörloth'tan transfer sorusuna yanıt

Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Alexander Sörloth, Kayserispor maçının ardından açıklamada bulundu.

Sörloth karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada gol kralı olarak sezonu tamamladığı için mutlu olduğunu söyleyerek, "Öncelikle tüm takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Onlar olmadan bu kadar gol atmam mükün olmazdı. Joao bugünkü golümde mesela sürekli bana atmaya çalıştı, ona da teşekkür ederim. Onlar sayesinde gol kralı oldum." ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki sezon geleceği ile ilgili ise Sörloth, "1 yıl daha kontratım var. Aklımda bu var sadece. Ben devam edeceğim" diye konuştu.

Sezon içerisinde en beğendiği gol sorulduğunda ise Norveçli golcü, "Duygularım ve içindeki anlam da olmak üzere Beşiktaş'a attığım ikinci gol attığım en güzel goldü" diyerek açıklamalarını noktaladı.