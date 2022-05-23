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Spor Süper Lig'in gol kralı adım adım Aslan'a!
Spor

Süper Lig'in gol kralı adım adım Aslan'a!

Süper Lig'in gol kralı Umut Bozok ile her konuda anlaşan Galatasaray, bonservisi konusunda Kasımpaşa ile görüşmelerini sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2022-05-23 17:36:00 -
Süper Lig'in gol kralı adım adım Aslan'a!

Süper Lig'in gol kralı Umut Bozok ile her konuda anlaşan Galatasaray, bonservisi konusunda Kasımpaşa ile görüşmelerini sürdürüyor.

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu 20 golle tamamlayan Kasımpaşalı Umut Bozok, 2012-2013 sezonundan bu yana gol kralı olma başarısını gösteren ilk yerli oyuncu oldu.

Sezonu gol kralı olarak tamamlayan Umut Bozok, hem Dursun Özbek hem de Eşref Hamamcıoğlu’na evet dedi.

Daha önce Galatasaraylı olduğunu açıklayan, sarı-kırmızılı formayı giymek istediğini itiraf eden golcü oyuncu, bonservisinin halledilmesi durumunda sarı-kırmızılı formayı giymekten gurur duyacağını tekrarladı.

Kasımpaşa 4 milyon euroya satmak istiyor

Umut’un bonservisi Fransa’nın Lorient takımında. Satın alma hakkı da Kasımpaşa’da. Kasımpaşa’nın, 800 bin euroluk bu hakkı kullandıktan sonra 4 milyon euroluk bir rakama Umut’u bırakmayı düşündüğü gelen bilgiler arasında.

Galatasaraylı olduğunu açıklamıştı

Sarı-kırmızılı kulübün bu transferdeki en önemli avantajlarından biri de Umut Bozok'un yıllardır verdiği tüm röportajlarda, çocukluğundan beri koyu bir Galatasaray taraftarı olduğunu dile getirmesi. Umut'un, kulüplerin anlaşması halinde tercihini Galatasaray'dan yana kullanacağını da menajerine bildirdiği öğrenildi.

 

Fransa'da da gol kralı olmuştu
2017-18 sezonunda Nimes formasıyla 36 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, Ligue 2'de de gol krallığı yaşamıştı. Bu sezonki performansı, Umut Bozok'un ikinci gol krallığı oldu.

 

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