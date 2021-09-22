  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kemal Kılıçdaroğlu vaatleri sıraladığında bu kaseti çalın! Bu kez Melih Gökçek paylaştı

Dünya Beşiktaş-Adana Demirspor maçını konuşuyor! Balotelli'yi manşet yaptılar

Dünyanın en büyüğü ve sadece belirli bölgelerde bulunuyor! O ilimizde görenler vazgeçemedi

İBB'den yeni skandal! Türkiye'den çalınan kitabeyi para ödeyerek geri aldı

6 ülke artık bir araya gelemez! Türkiye açıklaması olay oldu: İşbirliği yapmak zorundayız

Çelişkiler ülkesi Türkiye… AK Parti muhaliflerini kilitleyen sorular

'Öncelikli hedeflerimiz enflasyonla mücadele'

Son dakika kodu ile servis edildi! Gündemi altüst eden suikast girişimi

Teröristbaşı Karayılan’dan telsizle itirafı: İçten içe çöküyoruz

Duyanlar şaşkına dönüyor! Bu yöntemle her gün 1 gram altın elde ediyorlar
Spor Süper Lig'in en hızlı golü Muhammet'ten
Spor

Süper Lig'in en hızlı golü Muhammet'ten

Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK'nin Medipol Başakşehir'i ağırladığı maçta Gaziantep ekibinde Muhammet Demir 10. saniyede fileleri havalandırarak ligin en hızlı golünü kaydetti.

Yeniakit Publisher
2021-09-22 18:18:00 -
Süper Lig'in en hızlı golü Muhammet'ten

Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK'nin Medipol Başakşehir'i ağırladığı maçta Gaziantep ekibinde Muhammet Demir 10. saniyede fileleri havalandırarak ligin en hızlı golünü kaydetti.
Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK ile Medipol Başakşehir, Gaziantep'te karşı karşıya gelirken mücadelede bir rekor geldi. Gaziantep'te müsabaka başlar başlamaz gol oldu ve Gaziantep FK'nin başarılı futbolcusu Muhammet Demir, 10. saniyede rakip fileleri havalandırdı. Muhammet'in attığı bu gol Süper Lig'de atılan en hızlı gol olarak tarihe geçti.

Daha önce Süper Lig'de atılan en hızlı golü Denizlispor'un Trinidad ve Tobagolu futbolcusu Darryl Bevon Roberts kaydetmişti. 29 Kasım 2008 tarihinde Eskişehir Atatürk Stadı'nda oynanan Eskişehirspor - Denizlispor karşılaşmasının 12. saniyesinde Roberts gol sevinci yaşamıştı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay