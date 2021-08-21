Süper Lig'in en değerli takımı

Süper Lig'de 2021/22 sezonu geçen hafta oynanan maçlarla başladı. 2. hafta ise bugün başladı. Takımlar bir yandan lige iyi başlangıç için çalışmalarını sürdürürken bir yandan da eksik bölgelerine transfer yapmaya ve harcama limiti içerisinde kalmak için gönderilecek isimlerle yollarını ayırmaya çalışıyor.

Süper Lig'de kadro değeri olarak Fenerbahçe zirvede yer alıyor. 38 futbolcusu bulunan Sarı-lacivertli takımın yaş ortalaması 26.4, yabancı sayısı ise 22. Fenerbahçe'nin kadro değeri ise 101.93 milyon Euro.

İkinci sıradaki son şampiyon Beşiktaş ise 33 futbolcusu ve 26.8 yaş ortalamasıyla 101.45 milyon Euro kadro değerine sahip. Siyah-beyazlı takımın yabancı sayısı ise 16.

Galatasaray ise 34 futbolcu, 26.8 yaş ortalaması ve 16 yabancı oyuncusu ile 97.88 milyon Euro kadro değeriyle üçüncü sırada yer buldu.

Son sırada yer alan Altay'ın 33 futbolcusu bulunuyor. 28.8 yaş ortalamasına sahip olan İzmir ekibinin kadro değeri 14.70 milyon Euro. Altay'ın kadrosunda ise 16 yabancı futbolcu bulunuyor.