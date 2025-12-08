Süper Lig’in 15. haftasında 6 maç berabere sonuçlandı
Trendyol Süper Lig’in 15. haftası, mücadele temposunun yüksek olduğu ancak sonuçların büyük bölümünün dengede kaldığı bir periyot olarak tamamlandı. Haftanın kapanış gününde oynanan iki karşılaşmayla birlikte toplam 9 maçta 21 gol atılırken, 6 müsabaka beraberlikle sonuçlandı.
Haftayı galibiyetle kapatan Galatasaray, Samsunspor karşısında elde ettiği 3-2’lik skorla puanını 36’ya çıkararak zirvedeki yerini korudu. İzmir’de üç puan alan Trabzonspor ise puanını 34’e yükselterek ikinci sıraya yerleşti. Puan kaybeden Fenerbahçe haftayı 33 puanla üçüncü sırada tamamladı.
15. haftanın sonuçları:
Galatasaray – Samsunspor: 3-2
Eyüpspor – Kayserispor: 1-1
Konyaspor – Çaykur Rizespor: 1-1
Başakşehir – Fenerbahçe: 1-1
Gençlerbirliği – Fatih Karagümrük: 3-0
Kocaelispor – Kasımpaşa: 0-0
Göztepe – Trabzonspor: 1-2
Beşiktaş – Gaziantep FK: 2-2
Alanyaspor – Antalyaspor: 0-0
Hafta sonunda zirve yarışında sıralama değişirken, beraberliklerin fazlalığı puan tablosunda dengeleri yeniden şekillendirdi.