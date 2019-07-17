



ERZURUM (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un oyuncusu Hasan Hatipoğlu, "Hedefimiz şampiyonluk ve sezon sonunda Süper Lig'e yükselmek istiyoruz." dedi.

Mavi-beyazlı ekibin yeni transferlerinden Hasan Hatipoğlu ile orta saha oyuncusu Emre Gültekin, kulüp tesislerindeki antrenman öncesi gazetecilere açıklamada bulundu.

Hasan Hatipoğlu, sezon öncesi ilk kamplarının yoğun tempoda geçtiğini belirterek, "Hedefimiz belli her yerde söylüyoruz. Hedefimiz şampiyonluk ve sezon sonunda Süper Lig'e yükselmek istiyoruz. Camia ve şehir olarak herkes bunun bilincinde. Bunun için de gerekli çalışmaları yapıyoruz. Sonuç olarak yoruluyoruz, hakkımızı alacağız." diye konuştu.

Erzurumspor'un şehirle bütünleşmiş bir takım olduğunu vurgulayan Hasan, "Şampiyonluk hedefi doğrultusunda Erzurum'a geldim. Şampiyon olacağımızı düşünüyorum ve inancımız o yönde. İnşallah sezon sonunda dediğimiz gibi olacaktır. Buradaki arkadaşlarla önceden rakip olarak oynadık. Takımda çok iyi futbolcular var." ifadelerini kullandı.

Futbolcu Emre Gültekin de takıma katkı sunup lige iyi başlangıç yapmak istediğini söyledi.

Takımın imkan ve sporcu bakımından ligde favori gösterildiğini aktaran Emre, "Geldiğim günden beri gördüğüm, camia ve taraftar olarak Erzurumspor'un Süper Lig'i hak eden bir takım oluşudur. Elimizden geldiği kadar çalışıp takımı hak ettiği yere çıkartmayı düşünüyoruz." şeklinde konuştu.



