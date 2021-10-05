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Spor Süper Lig'e teknik direktör dayanmıyor
Spor

Süper Lig'e teknik direktör dayanmıyor

Süper Lig'de 8. haftayı geride kalırken, 9 takım teknik direktör değişikliğine gitti.

Yeniakit Publisher
2021-10-05 11:21:00 -
Süper Lig'e teknik direktör dayanmıyor

Süper Lig'de 8. haftayı geride kalırken, 9 takım teknik direktör değişikliğine gitti.
Son olarak Antalyaspor'un Ersun Yanal ile yollarını ayırmasının ardından Süper Lig'de bu sezon henüz 8. hafta tamamlanmışken hoca değişikliğine giden takım sayısı 9 oldu.

Sadece 8. hafta sonrasında Medipol Başakşehir'de Aykut Kocaman, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da İrfan Buz ve Fraport TAV Antalyaspor'da Ersun Yanal ile yollar ayrıldı.

Sezon başından bu yana Süper Lig'de teknik direktör değişikliğine giden takımlar şu şekilde: Kasımpaşa, Kayserispor, Adana Demirspor, Aytemiz Alanyaspor, Göztepe, Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Fraport TAV Antalyaspor.

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