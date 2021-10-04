Süper Lig'e hoca dayanmıyor! Deneyimli teknik direktörle yollar ayrıldı
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da teknik direktör Ersun Yanal'la yollar ayrıldı. Süper Lig'de 8. hafta itibariyle 9.teknik adam ile yollar ayrıldı.
Antalyaspor, teknik direktör Ersun Yanal'la yollarını ayırdıklarını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Ersun Yanal ile sözleşmemizi sonlandırma kararı almış bulunmaktayız. Ersun Yanal ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, devam eden kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Akdeniz ekibi, geride kalan 8 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 8 puan topladı.
Süper Lig'de 8. hafta, 9. ayrılık!
Süper Lig'de 8. hafta itibariyle 9. hocayla yollar ayrıldı. İşte o liste:
Çağdaş Atan (Alanyaspor)
Samet Aybaba (Adana Demirspor)
Yalçın Koşukavak (Kayserispor)
Şenol Can (Kasımpaşa)
Ünal Karaman (Göztepe)
Bülent Uygun (Rizespor)
Aykut Kocaman (Başakşehir)
İrfan Buz (Yeni Malatya)
Ersun Yanal (Antalyaspor)