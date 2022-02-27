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Spor Süper Lig'e hızlı başladılar! 'Adana Demirspor bizi Avrupa'da başarı ile temsil edebilir'
Spor

Süper Lig'e hızlı başladılar! 'Adana Demirspor bizi Avrupa'da başarı ile temsil edebilir'

Gazeteci Ferhan Tezcan, Adana Demirspor'un Süper Lig'deki hızlı yükselişine dikkat çekerek, "Bizi Avrupa'da başarılı bir şekilde temsil edebilirler." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-02-27 23:58:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Gazeteci Ferhan Tezcan, Yeni Akit Youtube kanalında, spor gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'Daha da güçlenme potansiyelleri var'

Adana Demirspor'un Süper Lig'deki hızlı yükselişine dikkat çeken Tezcan, Trabzonspor'un şampiyonluğunun artık garanti gibi olduğunu belirterek, Adana Demirspor'un sezonu ikinci olarak tamamlayabileceğini söyledi.

Demirspor'un yapacağı ek transferlerle daha da güçlenme potansiyeli olduğunu belirten Tezcan, "Bizi Avrupa'da başarılı bir şekilde temsil edebilirler." dedi.

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