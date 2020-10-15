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Spor Süper Lig'e geleceği konuşulan Fernandao'nun yeni adresi belli oldu
Spor

Süper Lig'e geleceği konuşulan Fernandao'nun yeni adresi belli oldu

Süper Lig takımlarından Konyaspor, Göztepe ve Karagümrük ile görüşen Brezilyalı futbolcu Fernandao, ülkesinin takımlarından Goias ile anlaştı.

Yeniakit Publisher
2020-10-15 19:34:00 -
Süper Lig'e geleceği konuşulan Fernandao'nun yeni adresi belli oldu

Süper Lig'de Bursaspor ve Fenerbahçe formaları giyen Brezilyalı golcü futbolcu Fernandao, kariyerine ülkesinde devam etme kararı aldı.

Türkiye'de transfer döneminde uzun bir süre Konyaspor, Göztepe ve Karagümrük ile görüşmeler yapan Brezilyalı futbolcu bir türlü anlaşma sağlayamamıştı.

308 maçta 123 gol, 17 asist

Son olarak ülkesi Brezilya'da Bahia forması giyen 33 yaşındaki oyuncunun böylece yeni adresi netlik kazanmış oldu.

Fernandao kariyeri boyunca toplamda 308 maça çıktı ve 123 gol, 17 asistlik performansa imza attı.

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