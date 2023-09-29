Süper Lig’e Fenerbahçe ve Galatasaray ambargosu!

Trendyol Süper Lig’de 6. Haftanın ardından oluşan puan durumunda ilk sırada 18 puanla Fenerbahçe yer alırken, ikinci sırada ise 15 puanlı Galatasaray bulunuyor. Hücum ve defans anlamında da dikkat çeken bu iki takımın en yakın rakibi konumunda 11 puanlı Adana Demirspor ve Çaykur Rizespor yer alıyor.

Fenerbahçe’de defans hattı güven veriyor

Sarı-Lacivertlilerde stopere yapılan iki takviye Djiku ve Becao ikilisi taraftarlar tarafından alkış alırken adeta senelerdir beraber oynarcasına etkileşim yakaladılar. Fenerbahçe kalesine 6 maçta yalnızca 11 şut gelirken bunlardan sadece 3’ü gol oldu.



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Hücumda da tam etkin !

Sarı-Lacivertliler oynadığı 6 Süper Lig maçında rakip kalecilere 38 şut çekerken bu şutlardan 13’ü golle sonuçlandı. İleri hatta önce yıldızlaşan isimler ise; Dzeko, İrfan Can Kahveci ve Szymanski olurken oyun içi katkı da Dusan Tadic’den geldi.

Galatasaray’da savunma hattı bu sezonda güvenli

Sezonu Avrupa’yla açan Galatasaray’da henüz oturmamış kadrosundan dolayı çok gol yemiş olsa da Süper Lig’de bu geçmiş tecrübeyle geldi ve sadece 3 gol gördü.

Hücuma Icardi ve Kerem damgası !

Galatasaray tarihine hızla giriş yapan Arjantinli golcü Mauro Icardi, bu sezon Süper Lig’de 7 gole imza attı, Kerem Aktürkoğlu ise 3 gol ve 4 asistle toplamda 7 gole katkı sağlayarak gol yükünü çeken diğer isim oldu