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Spor Süper Lige dünya yıldızı geliyor!
Spor

Süper Lige dünya yıldızı geliyor!

Eden Hazard'ın sezon başında Galatasaray'a transferi gerçekleşmemişti. Sarı-Kırmızılıların ocak ayında dünyaca ünlü yıldız için bir kez daha harekete geçeceği belirtildi. Real Madrid'in bonservissiz göndermeye razı olduğu Eden Hazard, ara transfer döneminde Galatasaray'a imza atabilir.

Yeniakit Publisher
2022-10-15 13:49:00 -
Süper Lige dünya yıldızı geliyor!

Eden Hazard'ın sezon başında Galatasaray'a transferi gerçekleşmemişti. Sarı-Kırmızılıların ocak ayında dünyaca ünlü yıldız için bir kez daha harekete geçeceği belirtildi. Real Madrid'in bonservissiz göndermeye razı olduğu Eden Hazard, ara transfer döneminde Galatasaray'a imza atabilir.

Galatasaray'ın Eden Hazard hayali gerçek mi oluyor? Yeni sezon öncesi Galatasaray'ın ciddi şekilde ilgilendiği Eden Hazard'ın transferi gerçekleşmemişti. Sarı-Kırmızılılar dünyaca ünlü yıldız için devre arasında bir kez daha hamle yapmaya hazırlanıyor.

Sezon öncesi birçok yıldız futbolcuyu transfer eden Galatasaray, pastanın üzerine çileği Eden Hazard ile koymaya hazırlanıyor. Sezon başında ciddi adımlar atılan Eden Hazard'ın transferi noktalanamamıştı. Dünya çapında büyük yankı uyandıran bu hamle ocak ayında bir kez daha tekrarlanacak.

Akşam'a göre; Real Madrid'in Eden Hazard'ı bonservissiz göndermeye razı olmasının ardından Galatasaray'ın iştahı yine kabardı. Sarı-Kırmızılıların ara transfer döneminde oyuncu için Real Madrid'in kapısını çalacağı belirtildi. Söz konusu haber İspanyol basınında geniş yankı buldu.

Öte yandan Radyospor'a konuşan AS muhabiri, Eden Hazard'ın Real Madrid'den ayrılabileceğini belirtti. İspanyol devinin kiralama formülüne de sıcak baktığını dile getiren Manu de Juan, transferin olası olduğunu söyledi.

Bu sezon Real Madrid formasıyla 5 maça çıkan Eden Hazard 1 gol, 1 asistlik katkı verdi. Real Madrid'in 115 milyon euroya Chelsea'den transfer ettiği Eden Hazard'ın piyasa değeri bir dönem 150 milyon euro seviyelerine kadar çıkmıştı.

 

 


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