Süper Lige ara mı verilecek? Süper Lig maçları ne zaman başlayacak?
Süper Lig'de 7 haftalık program açıklandı. Futbolseverler derbi tarihlerini ve liglere verilecek olan aranın tarihini araştırmaya başladı. Peki, liglere niye ara verilecek?
Süper Lig'de 7 haftalık program belli oldu. Süper Lige ara mı verilecek? Süper Lig maçları ne zaman başlayacak?
Süper Lige ara mı verilecek? Süper Lig maçları ne zaman başlayacak?
Süper Lig’de 7 haftalık program belli oldu. Böylelikle iki önemli maçın da tarihi belirlendi. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 19 Aralık Pazar, Galatasaray-Trabzonspor maçı 23 Ocak Pazar günü oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 24 Ocak-1 Şubat 2022 tarihleri arasında FIFA milli maç takvimi nedeniyle Lig'e ara verilecek.
Ligde 17 ile 23. haftalar arasındaki program şöyle:
17. hafta
17 Aralık Cuma
20.00 GZT Giresunspor-Altay (Çotanak)
18 Aralık Cumartesi
13.30 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Medaş Konya Büyükşehir)
16.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor (Medical Park)
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Adana Demirspor (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Nef)
19 Aralık Pazar
13.30 Çaykur Rizespor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi)
16.00 Yukatel Kayserispor-Gaziantep FK (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Göztepe-VavaCars Fatih Karagümrük (Gürsel Aksel)
19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)
18. Hafta
21 Aralık Salı
17.00 Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa (Antalya)
17.00 Medipol Başakşehir-GZT Giresunspor (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 Altay-Trabzonspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
20.00 Adana Demirspor-Galatasaray (Yeni Adana)
22 Aralık Çarşamba
17.00 Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)
17.00 Atakaş Hatayspor-İttifak Holding Konyaspor (Yeni Hatay)
20.00 Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor (Kalyon)
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)
23 Aralık Perşembe
17.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Yukatel Kayserispor (Yeni Malatya)
20.00 Beşiktaş-Göztepe (Vodafone Park)
19. hafta
25 Aralık Cumartesi
13.30 Kasımpaşa-Altay (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 GZT Giresunspor-Atakaş Hatayspor (Çotanak)
16.00 Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor (Nef)
19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Medical Park)
26 Aralık Pazar
13.30 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK (Çaykur Didi)
16.00 Göztepe-Adana Demirspor (Gürsel Aksel)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Fenerbahçe-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Ülker)
27 Aralık Pazartesi
20.00 Yukatel Kayserispor-Demir Grup Sivasspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
20.00 İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş (Medaş Konya Büyükşehir)
20. hafta
7 Ocak Cuma
20.00 Trabzonspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Medical Park)
8 Ocak Cumartesi
13.30 Gaziantep FK-VavaCars Fatih Karagümrük (Kalyon)
16.00 Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Galatasaray-GZT Giresunspor (Nef)
9 Ocak Pazar
13.30 İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor (Medaş Konya Büyükşehir)
16.00 Yukatel Kayserispor-Altay (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Göztepe-Fraport TAV Antalyaspor (Gürsel Aksel)
19.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)
10 Ocak Pazartesi
20.00 Fenerbahçe-Adana Demirspor (Ülker)
21. hafta
14 Ocak Cuma:
20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya)
20.00 Beşiktaş-Gaziantep FK (Vodafone Park)
15 Ocak Cumartesi
13.30 Adana Demirspor-Yukatel Kayserispor (Yeni Adana)
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor (Atatürk Olimpiyat)
16.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor (Bahçeşehir Okulları Sivas 4 Eylül)
19.00 Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe (Antalya)
16 Ocak Pazar
13.30 Altay-Aytemiz Alanyaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
16.00 GZT Giresunspor-Kasımpaşa (Çotanak)
19.00 Atakaş Hatayspor-Galatasaray (Yeni Hatay)
22. hafta
18 Ocak Salı:
17.00 Gaziantep FK-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Kalyon)
17.00 İttifak Holding Konyaspor-Adana Demirspor (Medaş Konya Büyükşehir)
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş (Atatürk Olimpiyat)
19 Ocak Çarşamba
17.00 Çaykur Rizespor-Fraport TAV Antalyaspor (Çaykur Didi)
17.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor (Gürsel Aksel)
17.00 Yukatel Kayserispor-Medipol Başakşehir (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
20.00 Trabzonspor-GZT Giresunspor (Medical Park)
20.00 Fenerbahçe-Altay (Ülker)
20 Ocak Perşembe
17.00 Aytemiz Alanyaspor-Atakaş Hatayspor (Bahçeşehir Okulları)
20.00 Galatasaray-Kasımpaşa (NEF)
23. hafta
21 Ocak Cuma
20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Beşiktaş (Yeni Malatya)
22 Ocak Cumartesi
13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep FK (Antalya)
16.00 Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Yeni Adana)
16.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe (Bahçeşehir Okulları Sivas 4 Eylül)
19.00 Medipol Başakşehir-Göztepe (Başakşehir Fatih Terim)
23 Ocak Pazar
13.30 Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor (Yeni Hatay)
13.30 Kasımpaşa-Yukatel Kayserispor (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 GZT Giresunspor-Aytemiz Alanyaspor (Çotanak)
16.00 Altay-İttifak Holding Konyaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
19.00 Galatasaray-Trabzonspor (Nef)