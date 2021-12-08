  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Süper Lige ara mı verilecek? Süper Lig maçları ne zaman başlayacak?
Spor

Süper Lige ara mı verilecek? Süper Lig maçları ne zaman başlayacak?

Süper Lig'de 7 haftalık program açıklandı. Futbolseverler derbi tarihlerini ve liglere verilecek olan aranın tarihini araştırmaya başladı. Peki, liglere niye ara verilecek?

Yeniakit Publisher
2021-12-08 10:46:00 -
Süper Lige ara mı verilecek? Süper Lig maçları ne zaman başlayacak?

Süper Lig'de 7 haftalık program belli oldu. Süper Lige ara mı verilecek? Süper Lig maçları ne zaman başlayacak?

Süper Lige ara mı verilecek? Süper Lig maçları ne zaman başlayacak?

Süper Lig’de 7 haftalık program belli oldu. Böylelikle iki önemli maçın da tarihi belirlendi. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 19 Aralık Pazar, Galatasaray-Trabzonspor maçı 23 Ocak Pazar günü oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 24 Ocak-1 Şubat 2022 tarihleri arasında FIFA milli maç takvimi nedeniyle Lig'e ara verilecek.

Ligde 17 ile 23. haftalar arasındaki program şöyle:

17. hafta

17 Aralık Cuma

20.00 GZT Giresunspor-Altay (Çotanak)

18 Aralık Cumartesi

13.30 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Medaş Konya Büyükşehir)

16.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor (Medical Park)

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Adana Demirspor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Nef)

19 Aralık Pazar

13.30 Çaykur Rizespor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi)

16.00 Yukatel Kayserispor-Gaziantep FK (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Göztepe-VavaCars Fatih Karagümrük (Gürsel Aksel)

19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)

18. Hafta

21 Aralık Salı

17.00 Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa (Antalya)

17.00 Medipol Başakşehir-GZT Giresunspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Altay-Trabzonspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

20.00 Adana Demirspor-Galatasaray (Yeni Adana)

22 Aralık Çarşamba

17.00 Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

17.00 Atakaş Hatayspor-İttifak Holding Konyaspor (Yeni Hatay)

20.00 Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor (Kalyon)

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)

23 Aralık Perşembe

17.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Yukatel Kayserispor (Yeni Malatya)

20.00 Beşiktaş-Göztepe (Vodafone Park)

19. hafta

25 Aralık Cumartesi

13.30 Kasımpaşa-Altay (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 GZT Giresunspor-Atakaş Hatayspor (Çotanak)

16.00 Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor (Nef)

19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Medical Park)

26 Aralık Pazar

13.30 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK (Çaykur Didi)

16.00 Göztepe-Adana Demirspor (Gürsel Aksel)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Fenerbahçe-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Ülker)

27 Aralık Pazartesi

20.00 Yukatel Kayserispor-Demir Grup Sivasspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.00 İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş (Medaş Konya Büyükşehir)

20. hafta

7 Ocak Cuma

20.00 Trabzonspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Medical Park)

8 Ocak Cumartesi

13.30 Gaziantep FK-VavaCars Fatih Karagümrük (Kalyon)

16.00 Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Galatasaray-GZT Giresunspor (Nef)

9 Ocak Pazar

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor (Medaş Konya Büyükşehir)

16.00 Yukatel Kayserispor-Altay (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Göztepe-Fraport TAV Antalyaspor (Gürsel Aksel)

19.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)

10 Ocak Pazartesi

20.00 Fenerbahçe-Adana Demirspor (Ülker)

21. hafta

14 Ocak Cuma:

20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya)

20.00 Beşiktaş-Gaziantep FK (Vodafone Park)

15 Ocak Cumartesi

13.30 Adana Demirspor-Yukatel Kayserispor (Yeni Adana)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor (Bahçeşehir Okulları Sivas 4 Eylül)

19.00 Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe (Antalya)

16 Ocak Pazar

13.30 Altay-Aytemiz Alanyaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

16.00 GZT Giresunspor-Kasımpaşa (Çotanak)

19.00 Atakaş Hatayspor-Galatasaray (Yeni Hatay)

22. hafta

18 Ocak Salı:

17.00 Gaziantep FK-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Kalyon)

17.00 İttifak Holding Konyaspor-Adana Demirspor (Medaş Konya Büyükşehir)

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş (Atatürk Olimpiyat)

19 Ocak Çarşamba

17.00 Çaykur Rizespor-Fraport TAV Antalyaspor (Çaykur Didi)

17.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor (Gürsel Aksel)

17.00 Yukatel Kayserispor-Medipol Başakşehir (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.00 Trabzonspor-GZT Giresunspor (Medical Park)

20.00 Fenerbahçe-Altay (Ülker)

20 Ocak Perşembe

17.00 Aytemiz Alanyaspor-Atakaş Hatayspor (Bahçeşehir Okulları)

20.00 Galatasaray-Kasımpaşa (NEF)

23. hafta

21 Ocak Cuma

20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Beşiktaş (Yeni Malatya)

22 Ocak Cumartesi

13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep FK (Antalya)

16.00 Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Yeni Adana)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe (Bahçeşehir Okulları Sivas 4 Eylül)

19.00 Medipol Başakşehir-Göztepe (Başakşehir Fatih Terim)

23 Ocak Pazar

13.30 Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor (Yeni Hatay)

13.30 Kasımpaşa-Yukatel Kayserispor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 GZT Giresunspor-Aytemiz Alanyaspor (Çotanak)

16.00 Altay-İttifak Holding Konyaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19.00 Galatasaray-Trabzonspor (Nef)

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Devlet maaşları uçurdu! Zam oranı yüzde 70’i gördü... Sıra asgari ücrette
Ekonomi

Devlet maaşları uçurdu! Zam oranı yüzde 70’i gördü... Sıra asgari ücrette

Memurlar, emekliler, KİT ve özel sektör çalışanları, enflasyonun yüzde 25 olarak beklendiği 2021 yılının ardından, ciddi oranlarda maaş artı..
MHP'den CHP yandaşı Ayşenur Arslan'a tokat gibi cevap
Aktüel

MHP'den CHP yandaşı Ayşenur Arslan'a tokat gibi cevap

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, CHP yandaşı Halk TV'nin provokatör sunucusu Ayşenur Arslan'a sosyal medya hesabından çok sert te..
Beşiktaş-Borussia Dortmund maçı öncesi başkandan şok karar
Spor

Beşiktaş-Borussia Dortmund maçı öncesi başkandan şok karar

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Borussia Dortmund ile oynanacak olan Şampiyonlar Ligi müsabakasına gitmeme kararı aldı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay