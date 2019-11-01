Süper Lig'e 10. hafta maçlarıyla devam edilecek
Süper Lig'e 10. hafta maçlarıyla devam edilecek. Hafta Galatasaray-Çaykur Rizespor maçıyla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:
Bugün:
20.30 Galatasaray-Çaykur Rizespor (Türk Telekom)
Yarın:
15.00 İttifak Holding Konyaspor-Gençlerbirliği (Konya Büyükşehir Belediye)
17.30 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir (Bahçeşehir Okulları)
17.30 Trabzonspor-Göztepe (Medical Park)
20.00 Antalyaspor-Beşiktaş (Antalya)
3 Kasım Pazar:
14.00 Yukatel Denizlispor-Demir Grup Sivasspor (Denizli Atatürk)
16.30 Kasımpaşa-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
4 Kasım Pazartesi:
20.00 MKE Ankaragücü-Gaziantep FK (Eryaman)