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Spor Süper Lig'den Morutan'a teklif
Spor

Süper Lig'den Morutan'a teklif

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Galatasaray'da yeni sezon için düşünülmeyen Olimpiu Morutan'ı istiyor.

Yeniakit Publisher
2022-08-01 10:21:00 -
Süper Lig'den Morutan'a teklif

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Olimpiu Morutan'a Sivasspor'dan sonra İtalya'dan da transfer teklifi geldi.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Rumen oyuncuya Serie B takımı Pisa'nın talip olduğu belirtildi. Pisa, Morutan'ı bir yıllık kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Okan Buruk Olimpiu Morutan'ın geleceği konusunda geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Morutan Galatasaray'ın değerli yatırımlarından biri. Bu yatırımı daha değerli hale nasıl getiririz diye düşünüyoruz. Türkiye'den isteyen kulüpler var, menajeri de bazı teklifler getirdi. 1 sene dışarıda gidip oynaması çok daha iyi olacak gibi görünüyor. Yetenekli, çalışkan, iyi karakterli ve düzgün bir insan. Ancak oynayarak patlama yapması gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

 

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