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Spor Süper Lig'den 2 kulüp PFDK'ye sevk edildi
Spor

Süper Lig'den 2 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 2 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.

Yeniakit Publisher
2020-12-15 07:14:00 -
Süper Lig'den 2 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Atakaş Hatayspor'un, Fatih Karagümrük maçında talimatlara uymayan hareketleri ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle müsabakalarda uygulanacak tedbirlere ilişkin talimat gereği Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildiği bildirildi.

Fatih Karagümrük'ün aynı müsabakada futbolcusunun ayrımcılık içeren söylemi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 42. maddesi uyarınca PFDK'ye sevkine karar verildiği açıklandı. Fatih Karagümrük oyuncusu Erik Sabo'nun aynı gerekçeyle kurula sevk edildiği ifade edildi. Açıklamada, Fatih Karagümrük Kulübü İdarecisi Şenol Can da talimatlara aykırı hareketi ve akreditasyon talimatının ilgili maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ye gönderildiği belirtildi.

Göztepeli futbolcusu Alpaslan Öztürk'ün Çaykur Rizespor maçında sportmenlik dışı davranışları nedeniyle temkinli bir şekilde PFDK'ya sevk edildiği kaydedildi.

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