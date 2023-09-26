  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Süper Lig'den 10 takım, PFDK'ya sevk edildi
Spor

Süper Lig'den 10 takım, PFDK'ya sevk edildi

Yeniakit Publisher
2023-09-26 20:23:00 -
Süper Lig'den 10 takım, PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanan maçlar sonrası 10 takımı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen takımları açıkladı. Buna göre, Pendikspor, Galatasaray ve Fenerbahçe 'çirkin ve kötü tezahüratı', Fatih Karagümrük, 'talimatlara aykırı hareketi', RAMS Başakşehir ve Konyaspor 'saha olayları', MKE Ankaragücü 'usulsüz seyirci alınması' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe takımlarının, "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle ve Adana Demirspor'un “3 futbolcusunun ihraç edilmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle disipline gönderildi.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki'nin kulüp internet sitesinde yer alan hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları gerekçesiyle disipline gönderildiği aktarıldı.

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'ın sportmenliğe aykırı hareketi, Adana Demirsporlu futbolcu Kevin Rodrigues'in ise kural dışı hareketi sebebiyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.

Beşiktaş'tan eleştirilere cevap: Çimler hastalandı
Beşiktaş'tan eleştirilere cevap: Çimler hastalandı

Spor
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Beşiktaş'tan eleştirilere cevap: Çimler hastalandı

Beşiktaş'ın stat ismi belli oldu
Beşiktaş'ın stat ismi belli oldu

Spor

Beşiktaş'ın stat ismi belli oldu

Redmond gittiğine pişman oldu!
Redmond gittiğine pişman oldu!

Spor

Redmond gittiğine pişman oldu!

Shakhtar Donetsk'ten Tete transferi için FIFA'ya başvuru
Shakhtar Donetsk'ten Tete transferi için FIFA'ya başvuru

Spor

Shakhtar Donetsk'ten Tete transferi için FIFA'ya başvuru

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23