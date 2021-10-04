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Spor Süper Ligdeki Puan Durumu
Spor

Süper Ligdeki Puan Durumu

Milli araya girdiğimiz haftada Süper Lig'de 8. hafta sonunda oluşan puan durumu şöyle:

Yeniakit Publisher
2021-10-04 13:48:00 -
Süper Ligdeki Puan Durumu

Milli araya girdiğimiz haftada Süper Lig'de 8. hafta sonunda oluşan puan durumu şöyle:

  • TAKIMLAR O G B M A Y AV P
  • 1. Fenerbahçe 8 6 1 1 12 6 6 19
  • 2. Trabzonspor 8 5 3 0 16 8 8 18
  • 3. Beşiktaş 8 5 2 1 16 8 8 17
  • 4. Hatayspor 8 5 1 2 16 6 10 16
  • 5. Altay 8 5 0 3 15 13 2 15
  • 6. Konyaspor 8 3 5 0 12 8 4 14
  • 7. Karagümrük 8 4 2 2 14 11 3 14
  • 8. Galatasaray 8 4 2 2 13 12 1 14
  • 9. Alanyaspor 8 4 2 2 8 11 -3 14
  • 10. Adana Demir 8 3 3 2 14 12 2 12
  • 11. Kayserispor 8 3 2 3 10 9 1 11
  • 12. Gaziantep 8 3 2 3 10 11 -1 11
  • 13. Sivasspor 8 2 3 3 11 9 2 9
  • 14. Antalyaspor 8 2 2 4 8 12 -4 8
  • 15. Başakşehir 8 2 0 6 8 10 -2 6
  • 16. Kasımpaşa 8 1 3 4 8 12 -4 6
  • 17. Y. Malatya 8 2 0 6 7 16 -9 6
  • 18. Göztepe 8 1 2 5 7 12 -5 5
  • 19. Giresunspor 8 1 2 5 3 9 -6 5
  • 20. Ç. Rizespor 8 0 1 7 6 19 -13 1

 

 

 

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