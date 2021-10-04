Süper Ligdeki Puan Durumu
Milli araya girdiğimiz haftada Süper Lig'de 8. hafta sonunda oluşan puan durumu şöyle:
Milli araya girdiğimiz haftada Süper Lig'de 8. hafta sonunda oluşan puan durumu şöyle:
- TAKIMLAR O G B M A Y AV P
- 1. Fenerbahçe 8 6 1 1 12 6 6 19
- 2. Trabzonspor 8 5 3 0 16 8 8 18
- 3. Beşiktaş 8 5 2 1 16 8 8 17
- 4. Hatayspor 8 5 1 2 16 6 10 16
- 5. Altay 8 5 0 3 15 13 2 15
- 6. Konyaspor 8 3 5 0 12 8 4 14
- 7. Karagümrük 8 4 2 2 14 11 3 14
- 8. Galatasaray 8 4 2 2 13 12 1 14
- 9. Alanyaspor 8 4 2 2 8 11 -3 14
- 10. Adana Demir 8 3 3 2 14 12 2 12
- 11. Kayserispor 8 3 2 3 10 9 1 11
- 12. Gaziantep 8 3 2 3 10 11 -1 11
- 13. Sivasspor 8 2 3 3 11 9 2 9
- 14. Antalyaspor 8 2 2 4 8 12 -4 8
- 15. Başakşehir 8 2 0 6 8 10 -2 6
- 16. Kasımpaşa 8 1 3 4 8 12 -4 6
- 17. Y. Malatya 8 2 0 6 7 16 -9 6
- 18. Göztepe 8 1 2 5 7 12 -5 5
- 19. Giresunspor 8 1 2 5 3 9 -6 5
- 20. Ç. Rizespor 8 0 1 7 6 19 -13 1