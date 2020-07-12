Süper Lig'deki 73. takım Hatayspor

İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'de normal sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Hatayspor, Süper Lig'de mücadele edecek 73. takım olacak.

1959'da başlayan ve 62. sezonunun devam ettiği Türkiye'nin en üst seviye futbol liginde bugüne kadar 72 farklı takım yer aldı.

TFF 1. Lig'in 33. haftasında ligden düşmesi daha önce kesinleşen Adanaspor'u 2-1 yenen Hatayspor, bitime 1 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi. Tarihinde ilk kez Süper Lig'de yer alacak bordo-beyazlı ekip, organizasyonun tarihindeki 73. farklı takım olacak.





- Süper Lig'de mücadele eden takımlar





Türk futbol tarihinde en üst seviye ligde mücadele eden takımlar şöyle:

Takım Mücadele ettiği sezon 1 Fenerbahçe 61 2 Galatasaray 61 3 Beşiktaş 61 4 Bursaspor 50 5 MKE Ankaragücü 50 6 Gençlerbirliği 46 7 Trabzonspor 45 8 Altay 41 9 Gaziantepspor 31 10 Eskişehirspor 30 11 Samsunspor 30 12 Göztepe 27 13 Antalyaspor 23 14 Kayserispor 23 15 İstanbulspor 23 16 Adanaspor 22 17 Kocaelispor 20 18 Boluspor 20 19 Denizlispor 19 20 Konyaspor 18 21 Çaykur Rizespor 18 22 Adana Demirspor 17 23 Karşıyaka 16 24 Kasımpaşa 15 25 Mersin İdmanyurdu 15 26 Zonguldakspor 14 27 Vefa 14 28 Sivasspor 13 29 Sarıyer 13 30 Ankara Demirspor 13 31 PTT 12 32 İstanbul Başakşehir 11 33 Malatyaspor 11 34 Sakaryaspor 11 35 Orduspor 11 36 Diyarbakırspor 11 37 Kardemir Karabükspor 10 38 İzmirspor 10 39 Altınordu 10 40 Şekerspor 10 41 Osmanlıspor 9 42 Feriköy 9 43 Hacettepe 9 44 Beykoz 8 45 Akhisarspor 7 46 Manisaspor 6 47 Karagümrük 6 48 Giresunspor 6 49 Vanspor 5 50 Zeytinburnuspor 5 51 Kayseri Erciyesspor 4 52 Elazığspor 4 53 Alanyaspor 3 54 Çanakkale Dardanelspor 3 55 Aydınspor 3 56 Bakırköyspor 3 57 Erzurumspor 3 58 Yeni Malatyaspor 2 59 Yozgatspor 2 60 Gençlerbirliği OFTAŞ 2 61 Akçaabat Sebatspor 2 62 Balıkesirspor 2 63 Beyoğluspor 2 64 Yeşildirek 2 65 Adalet 2 66 Büyükşehir Belediye Erzurumspor 1 67 Petrolofisi 1 68 Bucaspor 1 69 Siirtspor 1 70 Kahramanmaraşspor 1 71 Kırıkkalespor 1 72 Gaziantep Futbol Kulübü 1





- Süper Lig sevinci yaşayan 37. kent





Hatay, Süper Lig'de temsil edilecek 37. kent olacak.

Akdeniz temsilcisi, 1959'da başlayan Süper Lig'e ilk kez bir takım çıkarabildi.

Süper Lig'de şimdiye kadar İstanbul 16, Ankara 9, İzmir 6, Adana, Antalya, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Malatya, Manisa ve Trabzon ikişer, Aydın, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Giresun, Kahramanmaraş, Karabük, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Mersin, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Van, Yozgat ve Zonguldak birer takımla temsil edildi.