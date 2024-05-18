Süper Lig’de ‘yok artık’ dedirten senaryo! Son hafta 25 gol atarlarsa kümede kalacaklar
Süper Lig'in 37. haftasında Ankaragücü ile 0-0 berabere kalan Pendikspor'un kümede kalması zora girdi. İstanbul ekibinin ligde kalması için son hafta üç rakibinin de puan kaybetmesi ve 25 golle kazanması gerekecek.
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında MKE Ankaragücü ile Siltaş Yapı Pendikspor karşı karşıya geldi. Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi.
Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.
Bu sonucun ardından Ankaragücü 40 puanla küme düşme hattının 2 puan ve 1 sıra üzerinde yer aldı.
Son hafta 25 farkla kazanırlarsa...
Pendikspor ise puanını 37 yaptı. Pendikspor kümede kalmak için son hafta Ankaragücü'nün yenilmesini, Hatayspor ve Karagümrük'ün puan kaybetmesini bekleyecek.
Pendikspor'un ikili averajda eşit olduğu Ankaragücü yenilse bile 25 averaj farkı son hafta Gaziantep FK maçında kapatması gerekecek.
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