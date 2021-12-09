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Spor Süper Lig’de yarın hangi maçlar var? 10 Aralık 2021 Cuma yarın kimin maçı var?
Spor

Süper Lig’de yarın hangi maçlar var? 10 Aralık 2021 Cuma yarın kimin maçı var?

Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Süper Lig’de 16. haftada oynanacak kıran kırana mücadeleler öncesi, hangi takımın kiminle maç yapacağı merak konusu oldu. Haftanın en dikkat çeken karşılaşmasında Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor arasındaki maç olacak. Zira Trabzonspor liderlik koltuğunu kaptırmak istemeyeceğinde bu haftayı da kazanmak istiyor. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig’de yarın hangi maçlar var? 10 Aralık 2021 Cuma yarın kimin maçı var?

Yeniakit Publisher
2021-12-09 16:30:00 - 2021-12-09 16:33:50
Süper Lig’de yarın hangi maçlar var? 10 Aralık 2021 Cuma yarın kimin maçı var?

Süper Lig'de 15. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumuna göre Trabzonspor 1. sırada yer alıyor. Geçtiğimiz sezonu şampiyon Beşiktaş’ta ise teknik direktör Sergen Yalçın istifa etti. Borussia Dortmund hezimeti sonrası Beşiktaş bu hafta oynanacağı Yukatel Kayserispor maçından galip çıkmak istiyor. Peki Süper Lig’de yarın hangi maçlar var? 10 Aralık 2021 Cuma yarın kimin maçı var?

Süper Lig'de 16. hafta mücadelesi, yarın yapılacak Altay-Atakaş Hatayspor maçıyla başlayacak. Peki Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte, Süper Lig 16. hafta programı...

yarın kimin maçı var,

Yarın hangi maçlar var?

20.00 Altay-Atakaş Hatayspor (Alsancak Mustafa Denizli)

11 Aralık Cumartesi hangi maçlar var?

13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Çaykur Rizespor-Göztepe (Çaykur Didi)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor (Antalya)

12 Aralık Pazar hangi maçlar var?

13.30 Adana Demirspor-GZT Giresunspor (Yeni Adana)

16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Yeni Malatya)

19.00 Beşiktaş-Yukatel Kayserispor (Vodafone Park)

13 Aralık Pazartesi  hangi maçlar var?

18.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

20.30 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Kalyon)

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