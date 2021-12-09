Süper Lig'de 15. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumuna göre Trabzonspor 1. sırada yer alıyor. Geçtiğimiz sezonu şampiyon Beşiktaş’ta ise teknik direktör Sergen Yalçın istifa etti. Borussia Dortmund hezimeti sonrası Beşiktaş bu hafta oynanacağı Yukatel Kayserispor maçından galip çıkmak istiyor. Peki Süper Lig’de yarın hangi maçlar var? 10 Aralık 2021 Cuma yarın kimin maçı var?

Süper Lig'de 16. hafta mücadelesi, yarın yapılacak Altay-Atakaş Hatayspor maçıyla başlayacak. Peki Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte, Süper Lig 16. hafta programı...

Yarın hangi maçlar var?

20.00 Altay-Atakaş Hatayspor (Alsancak Mustafa Denizli)

11 Aralık Cumartesi hangi maçlar var?

13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Çaykur Rizespor-Göztepe (Çaykur Didi)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor (Antalya)

12 Aralık Pazar hangi maçlar var?

13.30 Adana Demirspor-GZT Giresunspor (Yeni Adana)

16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Yeni Malatya)

19.00 Beşiktaş-Yukatel Kayserispor (Vodafone Park)

13 Aralık Pazartesi hangi maçlar var?

18.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

20.30 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Kalyon)