Süper Ligde teknik direktör kıyımı sürüyor
Süper Lig'de Beşiktaş'ın teknik direktör Sergen Yalçın'la yollarını ayırmasıyla 2021-2022 sezonunda 15 haftanın ardından teknik heyetlerinde değişikliğe giden takım sayısı 10'a çıktı.
Süper Lig'de Beşiktaş'ın teknik direktör Sergen Yalçın'la yollarını ayırmasıyla 2021-2022 sezonunda 15 haftanın ardından teknik heyetlerinde değişikliğe giden takım sayısı 10'a çıktı.
İlk teknik direktör değişikliğinin ilk haftanın ardından Şenol Can'la yollarını ayıran Kasımpaşa'da yaşandığı ligde, Can'ın yerine gelen Cihat Arslan da 10. haftadan sonra görevini Hakan Kutlu'ya bıraktı.
İkinci haftadan sonra Yalçın Koşukavak'la yollarını ayıran Yukatel Kayserispor, Hikmet Karaman'la anlaşırken, üçüncü haftanın ardından Adana Demirspor Samet Aybaba, Göztepe Ünal Karaman ve Aytemiz Alanyaspor da Çağdaş Atan'la devam etmeme kararı aldı.
Ligde 6. haftadan sonra Çaykur Rizespor Bülent Uygun'la, 8. haftadan sonra Medipol Başakşehir Aykut Kocaman'la, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor İrfan Buz'la ve Fraport TAV Antalyaspor da Ersun Yanal'la yollarını ayırdı.
Adana Demirspor'da İtalyan Vincenzo Montella, Göztepe'de Sırp çalıştırıcı Nestor El Maestro, Aytemiz Alanyaspor'da Bülent Korkmaz, Çaykur Rizespor'da Hamza Hamzaoğlu, Medipol Başakşehir'de Emre Belözoğlu, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da Rumen Marius Sumudica ve Fraport TAV Antalyaspor'da Nuri Şahin göreve başladı.
10 takım teknik direktör değiştirdi
Kasımpaşa, Yukatel Kayserispor, Adana Demirspor, Göztepe, Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Fraport TAV Antalyaspor ve Beşiktaş, teknik heyetlerinde değişikliği tercih etti.
Altay, Atakaş Hatayspor, VavaCars Fatih Karagümrük, Fenerbahçe, Galatasaray, Gaziantep FK, GZT Giresunspor, İttifak Holding Konyaspor, Demir Grup Sivasspor ve Trabzonspor ise sezona başladıkları çalıştırıcılarla devam ediyor.
Sergen Yalçın'la yollarını ayıran Beşiktaş dışında Süper Lig'de şu anda görev yapan isimler şunlar:
Takım Teknik direktör
Adana Demirspor Vincenzo Montella
Altay Mustafa Denizli
Atakaş Hatayspor Ömer Erdoğan
Aytemiz Alanyaspor Bülent Korkmaz
Çaykur Rizespor Hamza Hamzaoğlu
Demir Grup Sivasspor Rıza Çalımbay
Fenerbahçe Vitor Pereira
Fraport TAV Antalyaspor Nuri Şahin
Galatasaray Fatih Terim
Gaziantep FK Erol Bulut
Göztepe Nestor El Maestro
GZT Giresunspor Hakan Keleş
İttifak Holding Konyaspor İlhan Palut
Kasımpaşa Hakan Kutlu
Medipol Başakşehir Emre Belözoğlu
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Marius Sumudica
Trabzonspor Abdullah Avcı
VavaCars Fatih Karagümrük Francesco Farioli
Yukatel Kayserispor Hikmet Karaman