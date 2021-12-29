Süper Lig'de teknik direktör kıyımı! Bir kişiyle daha yollar ayrıldı

Alanyaspor Kulüp Başkan Yardımcısı Kamil Köseoğlu, Mardin Büyükşehir Belediyespor ile oynanan Türkiye Kupası maçının ardından teknik direktör Bülent Korkmaz ile oturarak konuştuklarını söyledi.

Köseoğlu yaptığı açıklamada, “Karşılıklı tokalaştık. Bülent Korkmaz ile yollarımızı ayırdık. Herhangi bir tazminat talep etmedi. Kendisi çok beyefendi bir insan. Biz yönetim olarak son çıktığı maça kadar tüm haklarını kendisine verdik” sözlerine yer verdi.

Bu sezon gönderilen 15. hoca oldu

Süper Lig'de ilk yarı geride kalırken takımlar toplamda Bülent Korkmaz'la birlikte 15 hoca değişikliğine gitti.

İşte o hocalar...

BÜLENT UYGUN - ALANYASPOR

VITOR PEREIRA - FENERBAHÇE

HAKAN KUTLU – KASIMPAŞA

FRANCESCO FARIOLI – KARAGÜMRÜK

SERGEN YALÇIN – BEŞİKTAŞ

CİHAT ARSLAN – KASIMPAŞA

ERSUN YANAL – ANTALYASPOR

İRFAN BUZ – MALATYASPOR

AYKUT KOCAMAN – BAŞAKŞEHİR

BÜLENT UYGUN – RİZESPOR

ÇAĞDAŞ ATAN – ALANYASPOR

ÜNAL KARAMAN – GÖZTEPE

SAMET AYBABA - ADANA DEMİRSPOR

YALÇIN KOŞUKAVAK – KAYSERİSPOR

ŞENOL CAN - KASIMPAŞA