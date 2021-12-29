  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Süper Lig'de teknik direktör kıyımı! Bir kişiyle daha yollar ayrıldı
Spor

Süper Lig'de teknik direktör kıyımı! Bir kişiyle daha yollar ayrıldı

Alanyaspor, Teknik Direktör Bülent Korkmaz ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Süper Lig'de bu sezon gönderilen hoca sayısı 15'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-12-29 21:56:00 -
Süper Lig'de teknik direktör kıyımı! Bir kişiyle daha yollar ayrıldı

Alanyaspor Kulüp Başkan Yardımcısı Kamil Köseoğlu, Mardin Büyükşehir Belediyespor ile oynanan Türkiye Kupası maçının ardından teknik direktör Bülent Korkmaz ile oturarak konuştuklarını söyledi.

Köseoğlu yaptığı açıklamada, “Karşılıklı tokalaştık. Bülent Korkmaz ile yollarımızı ayırdık. Herhangi bir tazminat talep etmedi. Kendisi çok beyefendi bir insan. Biz yönetim olarak son çıktığı maça kadar tüm haklarını kendisine verdik” sözlerine yer verdi.

Bu sezon gönderilen 15. hoca oldu

Süper Lig'de ilk yarı geride kalırken takımlar toplamda Bülent Korkmaz'la birlikte 15 hoca değişikliğine gitti.

İşte o hocalar...

BÜLENT UYGUN - ALANYASPOR
VITOR PEREIRA - FENERBAHÇE
HAKAN KUTLU – KASIMPAŞA
FRANCESCO FARIOLI – KARAGÜMRÜK
SERGEN YALÇIN – BEŞİKTAŞ
CİHAT ARSLAN – KASIMPAŞA
ERSUN YANAL – ANTALYASPOR
İRFAN BUZ – MALATYASPOR
AYKUT KOCAMAN – BAŞAKŞEHİR
BÜLENT UYGUN – RİZESPOR
ÇAĞDAŞ ATAN – ALANYASPOR
ÜNAL KARAMAN – GÖZTEPE
SAMET AYBABA - ADANA DEMİRSPOR
YALÇIN KOŞUKAVAK – KAYSERİSPOR
ŞENOL CAN - KASIMPAŞA

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay