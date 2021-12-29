Süper Lig'de teknik direktör kıyımı! Bir kişiyle daha yollar ayrıldı
Alanyaspor, Teknik Direktör Bülent Korkmaz ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Süper Lig'de bu sezon gönderilen hoca sayısı 15'e yükseldi.
Alanyaspor Kulüp Başkan Yardımcısı Kamil Köseoğlu, Mardin Büyükşehir Belediyespor ile oynanan Türkiye Kupası maçının ardından teknik direktör Bülent Korkmaz ile oturarak konuştuklarını söyledi.
Köseoğlu yaptığı açıklamada, “Karşılıklı tokalaştık. Bülent Korkmaz ile yollarımızı ayırdık. Herhangi bir tazminat talep etmedi. Kendisi çok beyefendi bir insan. Biz yönetim olarak son çıktığı maça kadar tüm haklarını kendisine verdik” sözlerine yer verdi.
Bu sezon gönderilen 15. hoca oldu
Süper Lig'de ilk yarı geride kalırken takımlar toplamda Bülent Korkmaz'la birlikte 15 hoca değişikliğine gitti.
İşte o hocalar...
BÜLENT UYGUN - ALANYASPOR
VITOR PEREIRA - FENERBAHÇE
HAKAN KUTLU – KASIMPAŞA
FRANCESCO FARIOLI – KARAGÜMRÜK
SERGEN YALÇIN – BEŞİKTAŞ
CİHAT ARSLAN – KASIMPAŞA
ERSUN YANAL – ANTALYASPOR
İRFAN BUZ – MALATYASPOR
AYKUT KOCAMAN – BAŞAKŞEHİR
BÜLENT UYGUN – RİZESPOR
ÇAĞDAŞ ATAN – ALANYASPOR
ÜNAL KARAMAN – GÖZTEPE
SAMET AYBABA - ADANA DEMİRSPOR
YALÇIN KOŞUKAVAK – KAYSERİSPOR
ŞENOL CAN - KASIMPAŞA