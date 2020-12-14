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Spor Süper Lig'de şok! Başkan istifa etti
Spor

Süper Lig'de şok! Başkan istifa etti

Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Kulüp Başkanı Hüseyin Üneş görevinden istifa etme kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-14 17:27:00 -
Süper Lig'de şok! Başkan istifa etti

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş, görevinden istifa etti. Üneş, Onursal Başkan Mehmet Sekmen'e istifasını verdi. Sekmen, Üneş'in istifasını kabul etti ve Asbaşkan Ömer Düzgün'e görevi tevdi etti.

Son haftalarda alınan kötü sonuçlar, sezon başında kadroya katılan oyuncuların yetersizliği nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan ve taraftarlarca istifaya davet edilen B.B. Erzurumspor Kulüp Başkanı Hüseyin Üneş, bugün kulübün Onursal Başkanı da olan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e istifasını sundu.

Başkan Sekmen, bazı yöneticilerin de hazır bulunduğu görüşmede, Üneş'in istifasını kabul etti ve Asbaşkan Ömer Düzgün'den görevi devralmasını istedi.

Pandemi nedeniyle 1 Mart'a kadar kongrelerin yasaklanması nedeniyle seçim yapılamayacak ve Ömer Düzgün başkan olarak göreve devam edecek.

Başkanlıktan istifa eden Hüseyin Üneş’in bugün akşam 19.00'da kulüp tesislerinde düzenleyeceği basın toplantısı ile veda edeceği öğrenildi.

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