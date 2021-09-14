Süper Lig'de Şenol Güneş bombası

Türkiye Futbol Federasyonu, geçtiğimiz hafta A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile karşılıklı olarak yolların ayrıldığını duyurmuştu. Tecrübeli teknik adamla sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Süper Lig ekibinden kanca

Ayrılık sonrası gündemde en çok konuşulan konu Güneş'in yerine A Milli Takım'ın başına kimin geleceği iken tecrübeli teknik adama bir Süper Lig ekibi resmen teklif götürdü.

Başakşehir'de Aykut Kocaman'ın yerine Şenol Güneş düşünülüyor. 2021-22 sezonunda henüz puanla tanışamayan Başakşehir'de Aykut Kocaman'ın koltuğu sallanıyor.

Çıktığı dört maçtan puan çıkaramayan ve ligin dibine yerleşen Başakşehir'de teknik direktör Aykut Kocaman'ın koltuğu sallanırken yerine birçok isim gündeme gelmişti.

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın geçtiğimiz günlerde tecrübeli teknik adam Şenol Güneş'le temasa geçtiği ve ilk görüşmenin yapıldığı belirtildi.