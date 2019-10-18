Süper Lig'de puan durumu! İşte, Süper Lig'de gecenin sonuçları
Süper Lig'de 8. hafta bu akşam oynanan Galatasaray Sivasspor maçıyla başladı. İşte, Süper Lig puan durumu…18 Ekim 2019 Cuma 22:33
Süper Lig'de 8. hafta bu akşam oynanan Galatasaray Sivasspor maçıyla başladı. İşte, Süper Lig puan durumu…
Süper Lig’de 8. hafta heyecanı başladı. Haftanın açılış maçında Galatasaray ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi Galatasaray 3-2’lik skorla kazandı. İşte, Süper Lig’de puan durumu…
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