Süper Lig'de puan durumu! İşte, Süper Lig'de gecenin sonuçları Süper Lig'de 8. hafta bu akşam oynanan Galatasaray Sivasspor maçıyla başladı. İşte, Süper Lig puan durumu…

Süper Lig'de 8. hafta bu akşam oynanan Galatasaray Sivasspor maçıyla başladı. İşte, Süper Lig puan durumu… Süper Lig’de 8. hafta heyecanı başladı. Haftanın açılış maçında Galatasaray ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi Galatasaray 3-2’lik skorla kazandı. İşte, Süper Lig’de puan durumu… Süper Lig puan durumu

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