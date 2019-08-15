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Süper Lig’de perde açılıyor

Süper Lig’de 2019-2020 sezonu, 81 günlük aranın ardından yarın başlayacak.

15 Ağustos 2019 Perşembe 12:13
Süper Lig’de perde açılıyor

Süper Lig’de 2019-2020 sezonu, 81 günlük aranın ardından yarın başlayacak.


Galatasaray’ın kazandığı şampiyonlukla 26 Mayıs 2019’da tamamlanan 2018-2019 sezonunun ardından ara verilen Süper Lig’de, 62. sezonun perdesi Denizli’de Denizlispor - Galatasaray maçı ile başlayacak. Türkiye’nin 12 ilinden 18 takım, yeni transferlerle güçlendirdikleri kadrolarıyla belirledikleri hedeflere ulaşmaya çalışacak. Süper Lig’de geçen sezon küme düşen Bursaspor, Akhisarspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un yerini bu sezon Denizlispor, Gençlerbirliği ve Gazişehir Gaziantep dolduracak.



İlk yarı 29 Aralık’ta, sezon 17 Mayıs’ta sona erecek


Süper Lig’de 2019-2020 sezonu yarın başlayıp, 29 Aralık’ta yapılacak 17. hafta maçlarıyla devre arası tatiline girecek. İkinci yarı 17, 18, 19, 20 Ocak 2020’de yapılacak 18. hafta maçlarıyla başlayacak ve sezon 17 Mayıs 2020’de tamamlanacak. Süper Lig’de 2019-2020 sezonun ilk büyük karşılaşması, 3. haftada Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında Ülker Stadı’nda yapılacak. Galatasaray ile Fenerbahçe’nin karşı karşıya geleceği sezonun ikinci büyük müsabakası 6. haftada Türk Telekom Stadı’nda oynanacak. Süper Lig’in 9. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, Vodafone Park’ta karşı karşıya gelecek.



Tek yabancı Sumudica


Süper Lig ekipleri teknik direktör konusunda tercihlerini Türk teknik adamlardan yana kullandı. 18 takımlı ligde yeni sezonda sadece Gazişehir Gaziantep, sezona Rumen teknik adam Marius Sumudica yönetiminde başlayacak.


Süper Lig’de yarın başlayacak 2019-2020 sezonunun ilk hafta maç programı şöyle:



Yarın:


20.30 Yukatel Denizlispor - Galatasaray (Denizli Atatürk)



17 Ağustos Cumartesi:


19.15 Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor (Eryaman)


21.45 İstikbal Mobilya Kayserispor - Alanyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)


21.45 Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş (Sivas Yeni 4 Eylül)



18 Ağustos Pazar


19.15 Konyaspor - MKE Ankaragücü (Konya Büyükşehir Belediye)


19.15 Göztepe - Antalyaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)


21.45 Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir (Yeni Malatya)


21.45 Kasımpaşa - Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)



19 Ağustos Pazartesi:


20.00 Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep (Ülker)

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 12:13
  1. doğa

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