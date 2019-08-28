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Süper Lig'de neler oldu?

Süper Lig 2019- 2020 Cemil Usta Sezonu’nda ikinci hafta geride kalırken geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray ile beraber 8 takım galibiyet ile tanışamadı. İki haftanın sonunda 6 puana sahip 4 takım bulunurken 6 takım ise galibiyet sevinci yaşadı..

28 Ağustos 2019 Çarşamba 00:54
Süper Lig'de neler oldu?

 Bilgehan Sarı  yeniakit.com.tr 

Ligin ikinci haftasında son şampiyon Galatasaray evinde Konyaspor’u ağırladı. Galatasaray Süper Lig’de henüz üç puanı alamadı. İlk hafta Marcao’nun kırmızı kart görmesiyle sahada 10 kişi kalan Galatasaray’da bu sefer Fulham’dan kiraladığı John Michael Seri kırmızı kart görerek takımını yalnız bıraktı. Falcao transferinin bitmemesi tüm kulüpte ve camiada adeta bir panik havası oluşturmuş durumda ve ligin ikinci haftasında ortaya konan performans tatmin edici değil.

Fenerbahçe’de moraller yüksek

Geçtiğimiz sezon geçirilen kötü dönemin ardından ligde alınan iki galibiyet sonrası Fenerbahçe’de bayram havası var. Ligin açılış haftasında 5-0’lık Gazişehir Gaziantep galibiyetinden sonra ikinci haftada Başakşehir’e karşı 1-0 geriye düşmesine rağmen yeni transfer Vedat Muriqi ve Nabil Dirar’ın golleriyle kazanarak liderlik koltuğunu bırakmayan Fenerbahçe lige oldukça iyi bir başlangıç yaptı. Takımın geçen sezon çektiği hücum sıkıntısı yeni transferlerle giderilmiş gibi görünüyor. Takımın yetersiz olan defans bölgesine ise stoper, defansif orta saha ve sağ-sol bek transferi bekleniyor.

Beşiktaş adapte olmaya çalışıyor

İlk hafta Sivasspor’a karşı oynadığı karşılaşmayı 3-0 kaybeden Beşiktaş, ikinci hafta evinde Göztepe’ye karşı aldığı galibiyetle averajını eksiden sıfıra yükseltti. Defans bölgesini Victor Ruiz, Douglas ve Pedro Rebocho ile güçlendiren Beşiktaş, hücumda ise Adem Ljajic, Lens, Boyd, Oğuzhan ve Güven Yalçın ile gol arıyor. Sezon başında teknik direktörlüğe Abdullah Avcı’yı getiren Beşiktaş, Şenol Güneş’ten sonra farklı bir oyun yapısına adapte olmaya çalışıyor.

Trabzonspor hem Avrupa’da hem ligde

Transferde son olarak İngiltere’nin yıldız futbolcularından Daniel Sturridge’i kadrosuna katarak hücumunu güçlendiren Trabzonspor, transfer döneminde 17 oyuncuyla anlaştı. UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turunda Sparta Prag’ı eleyerek bir turda Aek ile eşleşen ve ilk maçı deplasmanda 3-1 ile büyük bir avantaj elde eden Trabzonspor Spor Toto Süper Lig’de 2 maç sonunda 4 puana sahip tek takım durumunda. İlk maçında Kasımpaşa ile deplasmanda berabere kalan Trabzonspor, ikinci maçında Yeni Malatyaspor’u 2-1’lik skorla mağlup ederek galibiyetle tanıştı. Kadrosunu birçok genç oyuncuyla güçlendiren Trabzonspor Avrupa’da ve ligde büyük başarılar elde etmeyi amaçlıyor.

Ankaragücü tutuk Gençlerbirliği puansız

Uzun bir aradan sonra geçtiğimiz sezon Süper Lig’e yükselen ve yaz transfer döneminde transfer yapmayan Ankaragücü alınan beraberlikler, takımın hücumda bir türlü istenen tempoyu ve kaliteyi yakalayamamasının bir sonucu. Taraftarı ve yönetimi ters düşen Ankaragücü’nü çalkantılı bir sezon bekliyor gibi görünüyor. Bir sezonun ardından tekrar Süper Lig’e geri dönen Gençlerbirliği ise alınan yenilgiler ve ikinci haftayı da puansız kapatması büyük bir sorun. TFF 1. Lig’de gösterdiği performans sonrası alınan sonuçlar takımda büyük bir şok yarattı.

Zirvenin altındakiler

Ligin ikinci haftasında üst sıralarda 6 puan elde eden 4 kulüp içerisinde Alanyaspor, Rizespor ve ligin yeni ekibi Denizlispor bulunuyor. Akdeniz temsilcisi Alanyaspor, ilk hafta alınan Kayserispor galibiyeti sonrasında Kasımpaşa karşısında alınan 4-1’lik galibiyet ile ikinci haftayı kapatırken takım, taraftar ve kulüp alınan sonuçlardan dolayı oldukça mutlu. Sezona hızlı başlayan bir diğer takımı Rizespor ise ilk hafta Gençlerbirliği’ni Ankara’da mağlup ederken ikinci hafta ise Rize’de aldığı galibiyetle dördüncü sırada yer alıyor. Süper Lig’e bu sene yükselen ve ilk hafta Galatasaray’ı mağlup ederek sürpriz bir galibiyete başlayan Denizlispor, ikinci haftada ise Antalyaspor’u deplasmanda 2-0 ile yenerek lige iddialı bir başlangıç yaptı.

Orta ve son sıralarda durum

İki haftada aldıkları tek galibiyetle ligin orta sıralarında yer alan takımlar ise İlk hafta Beşiktaş’ı 3 golle evinde mağlup eden Sivasspor, Avrupa Ligi’nde Partizan’a şanssız bir şekilde elenen Malatyaspor, Antalyaspor ve ligin yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep. Geçen sezonun 34 maç içinde en fazla golsüz beraberlik elde eden Konyaspor iki haftada iki beraberlik elde ederken Kayserispor, Kasımpaşa ile beraber ligin iki puan alan takımları arasında. Ligin son sırasında yer alan Göztepe ve Başakşehir, Gençlerbirliği gibi galibiyet sevinci yaşayaman takımlar arasında.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 00:54
  1. Trabzon
  2. Sivas
  3. Rize
  4. Malatya
  5. Konya
  6. Kayseri
  7. Gaziantep
  8. Denizli
  9. Antalya
  10. Ankara
  11. Süper Lig

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