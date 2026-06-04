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Spor Süper Lig'de Merih Demiral sürprizi! Anlaşmaya varıldı
Spor

Süper Lig'de Merih Demiral sürprizi! Anlaşmaya varıldı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Süper Lig'de Merih Demiral sürprizi! Anlaşmaya varıldı

Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi, milli futbolcu Merih Demiral ile anlaşmaya vardı. Sarı-lacivert formayı giymek isteyen Merih Demiral’ın, bu transferin önünü açmak adına büyük bir mali fedakarlığa imza attığı iddia edildi.

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, yeni sezon kadrosunu güçlendirmek adına savunma hattı için yılın transfer hamlelerinden birine imza atıyor.

HAKAN SAFİ, MERİH'İ AÇIKLADI

Hakan Safi, Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Ahli forması giyen Merih Demiral ile anlaştığını açıkladı. Safi, "Bu transferlerin devamı gelecek. Merih Demiral'a teşekkür ederim! Yapacaklarımı açıkladıktan sonra 'Seninle her yerde olurum başkanım' dedi. Kendisinin şampiyonluk yarışında kaptanlık ve büyük karakter koyacağına eminim!'' diyerek taraftarlara müjdeyi verdi.

 

Safi’nin başkanlık koltuğuna oturması halinde 28 yaşındaki milli futbolcu ile 3 yıllık resmi sözleşme imzalanacağı ifade ediliyor.

2023 yılında Atalanta’dan 17 milyon Euro gibi büyük bir bonservis bedeliyle Suudi Arabistan temsilcisi Al Ahli'ye transfer olan 28 yaşındaki başarılı stoper için kulübünün beklentisi netleşti. Al Ahli’nin bu transferden 18 ile 20 milyon Euro arasında bir bonservis geliri hedeflediğinin altı çizildi. 2023 yılında Atalanta’dan 17 milyon Euro gibi büyük bir bonservis bedeliyle Suudi Arabistan temsilcisi Al Ahli'ye transfer olan 28 yaşındaki başarılı stoper için kulübünün beklentisi netleşti. Al Ahli’nin bu transferden 18 ile 20 milyon Euro arasında bir bonservis geliri hedeflediğinin altı çizildi. 

 

FENERBAHÇE İÇİN DEV FEDAKARLIK

Sarı-lacivert formayı giymek isteyen Merih Demiral’ın, bu transferin önünü açmak adına büyük bir mali fedakarlığa imza attığı iddia edildi. Suudi Arabistan'da yıllık yaklaşık 12 milyon Euro kazanan yıldız futbolcunun, Fenerbahçe'ye imza atabilmek adına maaşının 5 milyon Euro'luk kısmından feragat etmeye hazır olduğu öne sürüldü.

Suudi ekibiyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Merih Demiral, geride bıraktığımız sezonda Al Ahli formasıyla çıktığı 32 resmi maçta 2 gol ve 1 asistlik istatistik sergiledi.

 

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