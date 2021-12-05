Süper Lig’de ilk yarı ne zaman sona erecek?
Süper Lig ilk yarı ne zaman son? Süper Lig’de heyecan tüm hızıyla sürerken milyonlar ilk yarının ne zaman sona ereceğini, transfer sezonunun ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de ilk yarı ne zaman son?
Süper Lig’de 15.hafta devam ediyor. Futbolseverler ise sezonunu ilk yarısının ne zaman sona ereceğini araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de devre ne zaman?
Süper Lig’de ilk yarı ne zaman sona erecek?
Süper Lig'de 64.sezon 13 Ağustos 2021'de başladı. 2021-2022 sezonunda ilk devre, 19. hafta maçlarıyla 27 Aralık'ta sona erecek. Ligde ikinci devre 7 Ocak 2022'de oynanacak 20. hafta müsabakalarıyla başlayıp sezon 22 Mayıs 2022'de tamamlanacak.
Bu sene kaç takım küme düşecek?
Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun sonunda 4 takım küme düşecek. Ligi 17, 18, 19 ve 20. sırada tamamlayacak 4 ekip, 2022-2023 sezonunda TFF 1. Lig'de mücadele edecek.
Transfer dönemi ne zaman başlayacak?
"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 12 Ocak 2022'de başlayıp 8 Şubat 2022'de sona erecek.