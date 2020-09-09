Süper Lig'de ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Trabzonspor-Beşiktaş maçında Ali Şansalan görev yapacak
İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor ile Beşiktaş arasında 13 Eylül Pazar günü oynanacak karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek.
Ligin 1. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:
11 Eylül Cuma:
20.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: Arda Kardeşler
12 Eylül Cumartesi:
17.00 Demir Grup Sivasspor-Alanyaspor: Ali Palabıyık
17.00 Fatih Karagümrük-Yeni Malatyaspor: Abdulkadir Bitigen
20.00 Göztepe-Yukatel Denizlispor: Tugay Kaan Numanoğlu
20.00 Galatasaray-Gaziantep FK: Bahattin Şimşek
13 Eylül Pazar:
17.00 MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Burak Şeker
17.00 Hes Kablo Kayserispor-Kasımpaşa: Yaşar Kemal Uğurlu
20.00 Trabzonspor-Beşiktaş: Ali Şansalan
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Gençlerbirliği: Yasin Kol
14 Eylül Pazartesi:
20.00 Hatayspor-Medipol Başakşehir: Mete Kalkavan