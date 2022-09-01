Süper Lig'de Icardi bombası patladı!

Mertens, Torreira ve Seferovic gibi yıldızlarla kadrosunu güçlendiren Galatasaray, yılın transfer bombasını patlatmaya çok yakın. Sarı-kırmızılılar, Paris Saint-Germain forması giyen Mauro Icardi transferinde mutlu sona çok yakın.

Icardı'nin maaşını büyük kısmını PSG ödeyecek

TRT Spor'un haberine göre, Galatasaray, Mauro Icardi transferi için futbolcu ve kulübü Paris Saint-Germain ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Fransız ekibi, Arjantinli golcünün 8 milyon euroluk maaşının 5 milyonluk kısmını ödemeyi kabul ettiği ifade edildi.

Satın alma opsiyonu büyük olmayacak

Galatasaray'ın ise 29 yaşındaki santrfora yıllık 3 milyon euro maaş ve 1 milyon euro başarı bonusu vermesi bekleniyor. Sarı-kırmızılıların kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlandığı Icardi'nin sözleşmesinde satın alma opsiyonunun bulunmama ihtimali de oldukça yüksek.