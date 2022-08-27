Süper Lig'de hangi teknik direktör istifa etti?
Süper Lig'den bir istifa haberi geldi. 2022-2023 sezonunun 4.haftası gelirken bir kulüpten istifa sesleri yükseldi. Peki, kim istifa etti? Hangi takımın teknik direktörü istifa etti
Süper Lig'de 4.hafta heyecanı devam ederken bir istifa haberi geldi. Peki, kim istifa etti?
Süper Lig'de hangi teknik direktör istifa etti?
Karagümrük'e 4-1 mağlup olan MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Mustafa Dalcı görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Mustafa Dalcı, “Kulübün önünü açmak için istifa ediyorum. Ankaragücü camiasından ve taraftarından özür diliyorum” dedi.