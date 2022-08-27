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Spor Süper Lig'de hangi teknik direktör istifa etti?
Spor

Süper Lig'de hangi teknik direktör istifa etti?

Süper Lig'den bir istifa haberi geldi. 2022-2023 sezonunun 4.haftası gelirken bir kulüpten istifa sesleri yükseldi. Peki, kim istifa etti? Hangi takımın teknik direktörü istifa etti

Yeniakit Publisher
2022-08-27 21:53:00 -
Süper Lig'de hangi teknik direktör istifa etti?

Süper Lig'de 4.hafta heyecanı devam ederken bir istifa haberi geldi. Peki, kim istifa etti?

Süper Lig'de hangi teknik direktör istifa etti?

Karagümrük'e 4-1 mağlup olan MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Mustafa Dalcı görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Mustafa Dalcı, “Kulübün önünü açmak için istifa ediyorum. Ankaragücü camiasından ve taraftarından özür diliyorum” dedi.

 

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