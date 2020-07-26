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Spor

Süper Lig’de hangi takımlar küme düştü?

Medipol Başakşehir’in geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan ettiği ligde, küme düşen takımlar da belli oldu.

Yeniakit Publisher
2020-07-26 07:36:00 -
Süper Lig’de hangi takımlar küme düştü?

Süper Lig'de ilginç sezon bir maç haricinde tamamlandı. Coronavirüs arası verilen ve yaklaşık 2 ay maç oynanmayan ligde geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan eden Medipol Başakşehir, bugün Kasımapaşa ile mücadele edecek ve Süper Lig'de 2019-2020 sezonu tamamlanmış olacak.

Ligde dün7 karşılaşma aynı saatte başladı ve Ankaragücü'nden sonra küme düşen takımlar belli oldu.

Küme düşen ilk takım Ankaragücü

Süper Lig'de bu akşam oynanan karşılaşmalar sonucunda küme düşen son iki takım da belli oldu. Geçtiğimiz hafta Antalyaspor'a mağlup olan Ankaragücü küme düşen ilk takım olmuştu. Yeni Malatyaspor ve Kayserispor da bu sezon ligden düşen takımlar oldu.

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