Süper Lig'de 'Haliç derbisi' zamanı

Süper Lig’de Haliç'in iki yakasında yer alan Kasımpaşa ve Karagümrük semtlerini karşı karşıya getiren derbi maç bu akşam oynanacak. ‘Haliç derbisi’ne Recep Tayyip Erdoğan Stadı ev sahipliği yapacak.

Saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Batuhan Kolak yönetecek.

Ligde son 8 haftada 3 puanı bir arada göremeyen Kasımpaşa, oynadığı 21 maçta 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 yenilgi yaşadı. Lacivert-beyazlı ekip, 16 puanla 16. basamakta haftaya giriş yaptı.

Fatih Karagümrük ise oynadığı 21 karşılaşmada 3'er galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 15 kez sahadan yenik ayrıldı. Kırmızı-siyahlı takım, elde ettiği 12 puanla 18. ve son sırada kendine yer buldu.

Kasımpaşa'da sarı kart cezalısı Nicholas Opoku'nun yanı sıra sakatlığı bulunan Erdem Çetinkaya forma giyemeyecek.

Fatih Karagümrük'te ise zorlu karşılaşma öncesinde eksik bulunmuyor.

Öte yandan, sezonun ilk yarısında oynanan müsabakayı Kasımpaşa, deplasmanda 1-0 kazandı.