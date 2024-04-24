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Spor Süper Lig'de haftanın VAR kayıtları açıklandı! Sivasspor - Fenerbahçe maçı çok tartışılmıştı
Spor

Süper Lig'de haftanın VAR kayıtları açıklandı! Sivasspor - Fenerbahçe maçı çok tartışılmıştı

Yeniakit Publisher
2024-04-24 01:29:00 -

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasının VAR kayıtlarını yayınladı.

TFF, Süper Lig’in 33. haftasında oynanan 3 karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı.

Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:

- İstanbulspor - Fatih Karagümrük müsabakasının 35. dakikasında konuk ekibin Markao ile bulduğu gol potansiyel ofsayt için inceleme verildi. Hakem Burak Şeker, pozisyonu monitörden izleyerek golü iptal etti.

- Aynı müsabakanın 45+2. dakikasında ofsayt ile durdurulan pozisyon öncesi kaleci Alp Arda'nın Rohden'e müdahalesi için inceleme tavsiyesi verildi. Hakem Şeker, pozisyonu izleyerek penaltı noktasını gösterdi.

- İstanbulspor - Fatih Karagümrük maçının 90+1. dakikasında İstanbulspor ceza sahası içerisinde hava topu mücadelesi sonrası 3. kez VAR uyarıda bulundu. Hakem Burak Şeker, Coly'nin topu elle oynadığını belirleyerek penaltı kararı verdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

- Kayserispor - Trabzonspor maçının 28. dakikasında ev sahibinin kazandığı penaltı, inceleme sonrası iptal edildi.

- Aynı müsabakanın 52. dakikasında konuk ekibin Enis Bardhi ile bulduğu gol sonrası VAR'dan tavsiye kararı verildi. Hakem Çağdaş Altay, pozisyon başlangıcı öncesi faul olduğunu tespit ederek golü iptal etti.

- Sivasspor - Fenerbahçe karşılaşmasının 87. dakikasında VAR uyarısıyla hakem Cihan Aydın kenara geldi. Pozisyonu izleyen Aydın, kaleci Livakovic'in Rey Manaj'ın ayağına müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.

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